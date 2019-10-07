Войти
07.10.2019
ТАСС

Сроки полетов кораблей США к МКС пока не определены

243
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: Wikipedia

В то же время, как сообщили в Центре космических полетов имени Джонсона, для отправки еще одного астронавта на российском корабле потребовалось бы согласие Конгресса

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Сроки полетов новых американских космических кораблей к МКС могут изменяться, а для того, чтобы заключить новый контракт с Роскосмосом на отправку еще одного астронавта к МКС на российском корабле "Союз", потребовалось бы согласие Конгресса США. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Центре космических полетов имени Джонсона руководитель программы полета МКС Кирк Ширман. Брифинг транслировался в телесети NASA.

"Пока мы действуем, исходя лишь из вероятных сроков, - отметил он. - Согласно контракту с Роскосмосом мы последний раз имеем возможность отправить астронавта на российском корабле в марте будущего года и он, вероятно, вернется на Землю в октябре. Мы обсуждаем с Boeing и SpaceX вопрос о том, когда они смогут осуществить полеты их кораблей и стремимся сделать все возможное для того, чтобы у них было больше времени для подготовки к полетам. Сейчас у нас нет нового соглашения с русскими о приобретении еще одного места на их корабле и совершенно очевидно, что и мы, и русские думали об этом, но по закону мы не сможем расходовать бюджетные средства в России после декабря будущего года".

"Таким образом, нам потребовался бы не только контракт с Роскосмосом, но и разрешение Конгресса, - продолжал он. - Мы работаем над этим вопросом. Важно, чтобы мы не оказывали чрезмерного нажима на графики подготовки к полетам кораблей Boeing и SpaceX.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году, после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". Контракт NASA и Роскосмоса истекает в конце 2019 года. В настоящее время корпорация Boeing занимается созданием перспективного космического корабля CST-100 Starliner. На орбиту Starliner выведет американская ракета-носитель Atlas V.

Конкурент Starliner - корабль Crew Dragon, модификация грузового Dragon, который уже перевозит грузы для МКС. Он создан компанией Space X предпринимателя Илона Маска и обладает схожими характеристиками. В космос корабль будет выводить ракета Falcon-9 производства Space X.

Начало пилотируемых полетов американских космических кораблей неоднократно откладывалось на более поздний срок.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
02.10.2019
Новые американские пилотируемые корабли полетят на МКС в 2020 году
15.03.2019
Не прощай их, Юра
08.09.2017
Темная сторона войны: США запустят в космос беспилотник с секретной миссией
20.03.2017
Разбор полетов
31.05.2016
Не догоняем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.10 07:06
  • 33
Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета
  • 07.10 02:27
  • 8
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 07.10 01:14
  • 1
Патрушев призвал подготовить новые меры господдержки диверсификации в ОПК
  • 07.10 00:45
  • 1
Новая АПЛ США в очередной раз торпедировала договор о РСМД
  • 06.10 22:38
  • 3
Британская армия вступает в "гибридный конфликт" с Россией
  • 06.10 22:25
  • 4
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
  • 06.10 21:49
  • 16
Рогозин заявил, что проект корабля Starship компании Илона Маска выполним лишь на 20%
  • 06.10 16:54
  • 2
США проведут испытания грузовых беспилотников для морпехов
  • 06.10 11:22
  • 4
Мексиканцы нашли замену российским «суперджетам»
  • 05.10 19:26
  • 3
Рогозин: NASA потребуются полеты на кораблях России из-за сдвига испытаний Crew Dragon
  • 05.10 15:48
  • 83
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 05.10 11:05
  • 1
В Крыму загорелся военный корабль
  • 05.10 10:56
  • 1
Кошмарный сон наяву: почему генералы НАТО так боялись гвардию 5-го корпуса
  • 05.10 10:42
  • 8
"Подкрадывающаяся атака" - новое слово в тактике российских танкистов
  • 05.10 09:54
  • 10
У самолета МС-21-300 возникла неисправность при испытании