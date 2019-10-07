Сроки полетов кораблей США к МКС пока не определены

В то же время, как сообщили в Центре космических полетов имени Джонсона, для отправки еще одного астронавта на российском корабле потребовалось бы согласие Конгресса

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Сроки полетов новых американских космических кораблей к МКС могут изменяться, а для того, чтобы заключить новый контракт с Роскосмосом на отправку еще одного астронавта к МКС на российском корабле "Союз", потребовалось бы согласие Конгресса США. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Центре космических полетов имени Джонсона руководитель программы полета МКС Кирк Ширман. Брифинг транслировался в телесети NASA.

"Пока мы действуем, исходя лишь из вероятных сроков, - отметил он. - Согласно контракту с Роскосмосом мы последний раз имеем возможность отправить астронавта на российском корабле в марте будущего года и он, вероятно, вернется на Землю в октябре. Мы обсуждаем с Boeing и SpaceX вопрос о том, когда они смогут осуществить полеты их кораблей и стремимся сделать все возможное для того, чтобы у них было больше времени для подготовки к полетам. Сейчас у нас нет нового соглашения с русскими о приобретении еще одного места на их корабле и совершенно очевидно, что и мы, и русские думали об этом, но по закону мы не сможем расходовать бюджетные средства в России после декабря будущего года".

"Таким образом, нам потребовался бы не только контракт с Роскосмосом, но и разрешение Конгресса, - продолжал он. - Мы работаем над этим вопросом. Важно, чтобы мы не оказывали чрезмерного нажима на графики подготовки к полетам кораблей Boeing и SpaceX.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году, после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". Контракт NASA и Роскосмоса истекает в конце 2019 года. В настоящее время корпорация Boeing занимается созданием перспективного космического корабля CST-100 Starliner. На орбиту Starliner выведет американская ракета-носитель Atlas V.

Конкурент Starliner - корабль Crew Dragon, модификация грузового Dragon, который уже перевозит грузы для МКС. Он создан компанией Space X предпринимателя Илона Маска и обладает схожими характеристиками. В космос корабль будет выводить ракета Falcon-9 производства Space X.

Начало пилотируемых полетов американских космических кораблей неоднократно откладывалось на более поздний срок.