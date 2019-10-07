МКС в 2019 году грозило одно опасное сближение с другим объектом

Российская система контроля космического пространства в 2019 году выдала одно предупреждение об опасном сближении Международной космической станции (МКС) с другим объектом. Об этом заявил журналистам начальник оперативного отделения — заместитель начальника штаба Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС России полковник Алексей Лагутенко, передает ТАСС в пятницу, 4 октября.

"В 2019 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки выдали 19 предупреждений об опасных сближениях различных объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки. В части МКС в этом году мы выдали всего одно предупреждение", — сказал Лагутенко по случаю отмечаемого 4 октября Дня космических войск. Он напомнил, что опасным считается сближение на расстояние менее 10 км, что соответствует вероятности столкновения более 0,0001.

Главный центр разведки космической обстановки занимается информационным обеспечением решения задач отбивания угроз из космоса и в космосе. Также он помогает без препятствий работать отечественным группировкам космических аппаратов и оценивать другие опасности, связанные с техногенным загрязнением космического пространства.

Глобальный контроль обстановки в околоземном космическом пространстве обеспечивают специальные радиотехнические, лазерно-оптические и оптико-электронные наземные средства системы контроля космоса, которые находятся в Подмосковье, на Алтае, в Дальневосточном регионе, Карачаево-Черкесии и в Таджикистане.

Лагутенко отмечает, что "система является достаточно большой, ее объекты раскиданы по всей территории Российской Федерации, ее мозгом является информационный центр". В центр стекается информация по всем космическим объектам, которые находятся в околоземном пространстве.

Ранее 4 октября "Роскосмос" опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре. В американском ведомстве считают, что на сегодняшний день на орбите находится более 2,2 тыс. действующих и не менее 5 тыс. отслуживших космических аппаратов, а также более 14 тыс. фрагментов космического мусора. 2 апреля глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что ракетные испытания Индии привели к образованию около 400 фрагментов космического мусора, которое представляет потенциальную опасность для Международной космической станции.