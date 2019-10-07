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07.10.2019
ТАСС

НАТО опубликовала в Twitter фото российского Су-34 в инфракрасном диапазоне

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Су-34
Су-34.
Источник изображения: Минобороны РФ

В альянсе пока не прокомментировали, с какой целью обнародованы снимки

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Авиация Североатлантического альянса, которая занимается патрулированием воздушного пространства над Балтикой, опубликовала снятые в полете фотографии российского Су-34 в инфракрасном диапазоне. Снимки обнародовали в пятницу в Twitter ВВС Бельгии, входящие в состав балтийский патрульной миссии НАТО.



"После одного месяца патрулирования воздушного пространства Балтии военно-воздушные силы провели уже 109 вылетов общей продолжительностью 191 час. Наши F-16 и экипажи уже 16 раз поднимались в воздух по тревоге и выполнили 8 перехватов. Вчера наши летчики обнаружили Су-34 и Су-24", - говорится в сообщении, которое сопровождается черно-белыми снимками Су-34 "под прицелом" тепловизора.

НАТО впервые публикует подобные снимки. В альянсе пока не прокомментировали ТАСС, с какой целью обнародованы эти фотографии, а также причину отслеживания Су-34.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Бельгия
Россия
Продукция
F-16
Су-24
Су-34
Проекты
NATO
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