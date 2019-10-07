НАТО опубликовала в Twitter фото российского Су-34 в инфракрасном диапазоне

В альянсе пока не прокомментировали, с какой целью обнародованы снимки

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Авиация Североатлантического альянса, которая занимается патрулированием воздушного пространства над Балтикой, опубликовала снятые в полете фотографии российского Су-34 в инфракрасном диапазоне. Снимки обнародовали в пятницу в Twitter ВВС Бельгии, входящие в состав балтийский патрульной миссии НАТО.

After one month of safeguarding the Baltic airspace, the @BeAirForce conducted already 109 sorties totalising 191 flying hours. Our #F16 aircraft and crew were already scrambled 16 times and performed 8 interceptions. Yesterday our pilots encountered a #SU34 and SU-24. pic.twitter.com/FsnYyO4WYl — Belgian Air Force (@BeAirForce) October 4, 2019

"После одного месяца патрулирования воздушного пространства Балтии военно-воздушные силы провели уже 109 вылетов общей продолжительностью 191 час. Наши F-16 и экипажи уже 16 раз поднимались в воздух по тревоге и выполнили 8 перехватов. Вчера наши летчики обнаружили Су-34 и Су-24", - говорится в сообщении, которое сопровождается черно-белыми снимками Су-34 "под прицелом" тепловизора.

НАТО впервые публикует подобные снимки. В альянсе пока не прокомментировали ТАСС, с какой целью обнародованы эти фотографии, а также причину отслеживания Су-34.