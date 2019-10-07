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07.10.2019
Российская газета

Патрушев: Диверсификации в ОПК нужные новые меры господдержки

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: Алексей Дружинин/РИА Новости

В Туле на выездном совещании Совета безопасности РФ рассмотрели вопросы диверсификации производства на предприятиях ОПК. В этот же день Секретарь Совбеза Николай Патрушев посетил один из старейших в России заводов по производству вооружения - "Туламашзавод", сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня выпуск гражданской продукции на оборонных предприятиях ЦФО в среднем составляет 20,2 процента от общего производства. При этом многие заводы пользуются госгарантиями, субсидиями, другими преференциями, предоставляемыми государством для активизации процессов диверсификации. В частности, Николай Патрушев похвалил "Туламашзавод" в ходе экскурсии по предприятию. Он отметил, что наряду с военным производством здесь производится широкая линейка гражданской продукции.

Тем не менее, Секретарь Совбеза считает, что выпуск гражданской продукции предприятиями ОПК необходимо дополнительно простимулировать. Также он напомнил слова Президента РФ о важности участия предприятий оборонно-промышленного комплекса в реализации нацпроектов.

- Целесообразно подготовить новые дополнительные меры государственной поддержки выпуска гражданской продукции, адресно решать имеющиеся у предприятий проблемы. Прошу глав субъектов Федерации округа подключиться к этой работе, - цитирует ТАСС Секретаря Совбеза РФ.

Николай Патрушев также напомнил, что к 2030 году предприятия ОПК должны довести долю гражданской продукции до 50 процентов.


Елена Шулепова (Тула)

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Страны
Россия
Компании
Туламашзавод
Персоны
Патрушев Николай
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