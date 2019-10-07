Калашников: 100 лет со дня рождения создателя всемирно известного автомата (La Vanguardia, Испания)

В 2019 году исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова. В 1941 году он был ранен в сражении под Брянском. Многие его товарищи погибли, поскольку не могли защититься, пока переходили реку вброд. Тогда будущий конструктор знаменитого АК-47 поклялся, что создаст простое и надежное оружие.

Организуются выставки и проводятся мероприятия в память о нем

По его словам, когда он ломал голову над созданием самого многофункционального автомата в мире, думал только о защите родины. Михаил Калашников уже не с нами. Но в этом году исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого конструктора стрелкового оружия, и теперь на его родине думают о нем. Поэтому организуются различные выставки и мероприятия в его честь. Большинство пройдут в Москве и столице Удмуртии - Ижевске, малой родине его главного изобретения - легендарного автомата АК-47. Другие города тоже не останутся в стороне, ведь через шесть лет после смерти он по-прежнему остается одной из самых знаковых личностей для всей России.

В музее Победы в Москве сейчас открыта передвижная выставка "Калашников. Солдат. Конструктор. Легенда". Место было выбрано символическое: музей расположен в одноименном парке, напоминающем о Второй мировой войне. Цель выставки - раскрыть все стороны генерал-лейтенанта Калашникова и рассказать о нем не только, как о военном или конструкторе.

На ней представлены последние музейные исследования, рассекреченные документы, раритетные фотографии и его личные вещи. "С момента основания музея в 2004 году удалось накопить обширный материал не только по биографии Михаила Тимофеевича Калашникова, но и по истории создания его оружия", - рассказывает заместитель директора по науке музейно-выставочного комплекса Александр Ермаков. "Мы представляем новые материалы, связанные не только с автоматом (АК-47), но и с разработкой опытных образцов", - добавляет он. Среди них модификации охотничьего карабина "Сайга", опытный автомат Александрова (АЛ-7), спортивный самозарядный карабин SR-1 и современные образцы автоматов АК-12 и АК-15, принятые на вооружение российской армией незадолго до смерти Михаила Калашникова, который умер в Ижевске в 2013 году в возрасте 94 лет.

Михаил Тимофеевич Калашников родился в селе Курья Алтайского Края 10 ноября 1919 года в крестьянской семье. В 1930-х его семью признали кулаками и сослали в Томск. Служба в армии совпала со Второй мировой войной. После прохождения курса механика-водителя танка он был направлен в танковую дивизию в город Стрый. Тогда же Михаил Калашников и проявил свои изобретательские способности: разработал счетчик выстрелов из танковой пушки. В октябре 1941 года, вскоре после вторжения нацистов, будучи командиром танка, был ранен в сражении под Брянском. Многие его товарищи погибли, поскольку не могли защититься, пока переходили реку вброд. "Тогда я поклялся, что создам простое и надежное оружие", - вспоминает генерал-лейтенант. К тому времени, когда Михаил Калашников создал свой автомат, АК-47 - по году, когда он был сконструирован, война уже закончилась, но это оружие стало повсеместно использоваться советской армией.

Тот факт, что Калашников был разносторонним человеком, подтверждает и его старшая дочь Нелли Калашникова. "Он был не только конструктором, он был отцом, он был мужем, дедом. Первое, что он воспитывал во всех нас - это честность, труд, дисциплина", - сказала она. Выставка будет работать в Музее Победы до 20 ноября, а затем продолжит свои "гастроли" по стране.

В то же время в Шереметьеве, одном из четырех международных аэропортов Москвы, открылась выставка фотографий. А в Ижевске, где работал конструктор и создал свой знаменитый автомат, были организованы различные экспозиции в его честь. В Национальной библиотеке Удмуртии можно посетить выставку "Михаил Калашников - легенда и бренд: 15 фактов о великом конструкторе, которых вы не знали". На ней будут представлены его книги, а также статьи о нем. В сентябре открылась выставка "Калашников для охоты и спорта". А Центральный банк России выпустил памятную монету в честь столетия со дня его рождения.

Калашников добился того, что детали патронника нового автомата прилегали друг к другу настолько, что в них не попадал песок. СССР экспортировала АК-47 в течение холодной войны в страны всего мира. Сам конструктор отмечал, что его автомат даже эффективнее американской винтовки М-16. Было продано более ста миллионов автоматов, и его используют армии 50 стран. Калашников настаивал, что он создал его для защиты границ своей Родины.

Гонсало Арагонес (Gonzalo Aragons)