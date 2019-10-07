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07.10.2019
ЦАМТО

Компания Lockheed Martin завершила производство пятого истребителя F-35A "Лайтнинг-2" для ВВС Турции

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Истребитель F-35А (серийный номер АТ-01), построенный для ВВС Турции.
Истребитель F-35А (серийный номер АТ-01), построенный для ВВС Турции.
Источник изображения: cnbc.com

ЦАМТО, 4 октября. Компания Lockheed Martin завершила производство пятого многофункционального истребителя F-35A "Лайтнинг-2" для Военно-воздушных сил Турции.

Как сообщила еженедельная газета Star, самолет выполнил свой первый испытательный полет и в ближайшее время будет отправлен на авиабазу США "Льюк" (шт.Аризона), где размещены еще четыре истребителя ВВС Турции.

Издание напоминает, что Турция планирует приобрести 100 истребителей F-35A и в июне 2018 года приняла на вооружение первые два самолета. Новые машины были отправлены на базу ВВС "Льюк", где они использовались для обучения турецких летчиков и технического персонала.

Однако Конгресс США приостановил участие Турции в программе совместного производства F-35 и прекратил поставку самолетов после того, как Анкара получила первую партию российских ЗРС С-400, несмотря на возражения официальных лиц США. После этого около 42 турецких летчиков и техников вернулись в Турцию.

Недавно, 26 сентября, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Вашингтон в настоящее время рассматривает возможность возвращения Турции в программу F-35.

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Россия
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F-35
F-35A
С-400 Триумф
Компании
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