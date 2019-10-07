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07.10.2019
ТАСС

Корпорация "Вымпел" помогает Китаю в создании СПРН

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РЛС класса "Воронеж-ДМ"
Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса "Воронеж-ДМ" в Армавире. дальность действия станций достигает 6 тысяч километров.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

В компании отказались раскрывать детали проекта из-за конфиденциальных соглашений

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Специалисты межгосударственной корпорации "Вымпел", где создают системы ракетно-космической обороны, ведут работу по моделированию китайской национальной системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом в пятницу ТАСС сообщил генеральный директор "Вымпела" Сергей Боев.

"Взаимодействие [с Китаем] по линии моделирования СПРН осуществляется. Говорить более детально не можем, поскольку это связано с конфиденциальными соглашениями", - сказал Боев, являющийся также генконструктором российской СПРН.

В четверг на пленарном заседании клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия помогает Китаю создать национальную СПРН. По его словам, такая система кардинальным образом повысит обороноспособность КНР, так как сейчас СПРН имеют только США и Россия.

Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) призвана сигнализировать об атаках на пункты государственного и военного управления, предоставляет информацию для системы ПРО Москвы, а также выдает данные о космических объектах для системы контроля космического пространства.

В состав системы входят два эшелона - наземный и космический. Наземный состоит из сети радиолокационных станций и способен обнаруживать ракеты в полете на дальности до шести тысяч километров. В состав космического эшелона входят спутники, которые могут в реальном времени обнаруживать запуски баллистических ракет с территории любого государства.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Боев Сергей
Путин Владимир
Проекты
СККП
СПРН
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