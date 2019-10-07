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07.10.2019
Военное обозрение

Алжирские субмарины нанесли точный удар экспортными "Калибрами"

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Алжирские военно-морские силы отчитались об успешно состоявшихся в конце сентября учебных стрельбах, проведенных подводными лодками проекта 636.1. Двумя субмаринами, которые поступили в распоряжение местных вооруженных сил только в текущем году, был нанесен ракетный удар по объектам, расположенным на земле и водной поверхности.

Источник изображения: topwar.ru

Боевую задачу по уничтожению целей выполняли подлодки Ouarsenis и Hoggar с бортовыми номерами 031 и 032. Они были построены на мощностях "Адмиралтейских верфей" в соответствии с контрактом 2014 года и дополнили две ранее приобретенные ПЛ более старой версии 636М.

Атака по целям осуществлялась тактическими ракетами Club-S. Данное оружие является экспортным вариантом отечественных крылатых ракет "Калибр-ПЛ", который устанавливается на субмарины (на надводные корабли – "Калибр-НК").

Конкретно из пусковых установок были запущены крылатая ракета 3М-14ТЭ, точно поразившая наземную цель на дальности около 300 км, и 3М-54Э, отработавшая по морской мишени с дистанции примерно 220 км. Согласно ранее озвученным ТТХ, обозначенный радиус действия является предельным для данных типов КР.

Как видно из представленного Минобороны видеоматериала (с элементами компьютерной графики), российские ракеты прекрасно справились с поставленной задачей, что получило одобрение наблюдавшего за стрельбами командующего армией Алжира генерал-лейтенанта Ахмеда Гаид Салеха.

Поражение надводной цели

Поражение наземной цели

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Страны
Алжир
Россия
Продукция
3М-14ТЭ
3М-54
3М-54Э/ТЭ
Club-N
Club-S
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
Военные учения
ИТ
Калибр КР
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