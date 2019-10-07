Для чего военным Китая понадобился "легкий" танк весом в 35 тонн

Одной из новинок недавнего военного парада в Пекине стал легкий танк Тип 15. Эти бронированные машины только недавно поступили на вооружение сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая.

The black panther logo of ZTZ-15 light tank is pretty cool. Photo by wanquan pic.twitter.com/ez4UOKrbBV — dafeng cao (@dafengcao) October 2, 2019

Первая информация о них была обнародована еще в конце 2011 года. Тогда в Сети появились фотографии направляющегося в Тибет эшелона. Среди образцов военной техникой на платформах заметили два танка неизвестной модели, башни которых были укутаны брезентом.

Позже в Сети появились их изображения, сделанные уже во время испытаний.

Предполагалось, что китайские конструкторы создали замену легкому танку Тип 62, поступившему на вооружение еще в начале 60-х гг. и предназначавшемуся для действий на труднопроходимой местности, где применение более тяжелых машин затруднено.

"Шестьдесят второй", весивший 21 тонну и вооруженный 85-мм пушкой от Т-34, давно устарел, его стали выводить из войск, оставив лишь небольшое количество для учебных целей, в том числе для обозначения сил противника.

В декабре 2018 года стало известно, что новый легкий танк, названный Тип 15, стал поступать в войска. Он вооружен 105-мм нарезной скорострельной пушкой, которая кроме подкалиберных бронебойных снарядов может применять также управляемые ракеты. Заряжание автоматизированное.

Имеются 7,62-мм спаренный и 12,7-мм зенитный пулеметы. Наводчик получил в свое распоряжение современный прицел с лазерным дальномером и тепловизионным каналом. Командир имеет панораму, что позволяет ему вести круговой поиск целей и при необходимости дублировать действия наводчика.

У "пятнадцатого" существенно усилена защита, вес при этом возрос до 35 тонн. Мощность двигателя - 1000 л.с. Максимальная скорость - более 70 км/ч.

На базе Тип 15 создан экспортный вариант VT5, впервые он был показан в 2016 году.

Шасси нового легкого танка стало основой для 30-тонной боевой машины пехоты VN17 с 30-мм автоматической пушкой и противотанковыми ракетами третьего поколения HJ-12. Эта БМП также предлагается на экспорт.

Алексей Брусилов