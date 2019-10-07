Российский "Резонанс" накрыл Египет и Израиль

Египетская радиолокационная станция (РЛС) "Резонанс-НЭ" российского производства покрывает территории Египта, Израиля и Сирии, заметил в Twitter пользователь kad_ghani, опубликовавший спутниковый снимок системы.

В комментариях к твиту отмечается, что РЛС находится в активном состоянии.

В октябре источник ТАСС сообщил, что в 2020 году Россия начнет поставки "Резонанс-НЭ" на Ближний Восток.

Стационарный трехкоординатный радиолокационный комплекс метрового диапазона волн "Резонанс-Н" предназначен для обнаружения высотных баллистических, крылатых и гиперзвуковых целей в радиусе от 10 до 1100 километров, в зависимости от объекта. Экспортной версией системы ("Резонанс-НЭ") располагают, в частности, Иран и Алжир.