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07.10.2019
Lenta.ru

Российский "Резонанс" накрыл Египет и Израиль

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Источник изображения: Изображение: @kad_ghani

Египетская радиолокационная станция (РЛС) "Резонанс-НЭ" российского производства покрывает территории Египта, Израиля и Сирии, заметил в Twitter пользователь kad_ghani, опубликовавший спутниковый снимок системы.


В комментариях к твиту отмечается, что РЛС находится в активном состоянии.

В октябре источник ТАСС сообщил, что в 2020 году Россия начнет поставки "Резонанс-НЭ" на Ближний Восток.

Стационарный трехкоординатный радиолокационный комплекс метрового диапазона волн "Резонанс-Н" предназначен для обнаружения высотных баллистических, крылатых и гиперзвуковых целей в радиусе от 10 до 1100 километров, в зависимости от объекта. Экспортной версией системы ("Резонанс-НЭ") располагают, в частности, Иран и Алжир.

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Алжир
Египет
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Проекты
2020-й год
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