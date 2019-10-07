В Индии: приходится покупать "уничтожители танков" у Израиля

В индийскую армию начали поступать новые израильские ПТРК Spike. Многократно пересматривавшийся под давлением местной промышленности контракт был заключен в формате закупки для срочных оперативных нужд: в обратном случае индийские ВС оставались без современных средств поражения танков.

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Источники издания Times of India сообщили, что первая партия из 210 ракет Spike с дюжиной пусковых установок прибыла в Индию около 10 дней назад. Поставка осуществляется на фоне продолжающейся напряженности в отношениях с ближайшим соседом Индии, Пакистаном.

Закупка была сделана в апреле 2019 года. Она была проведена в силу того, что НИОКР МО Индии DRDO (Defence Research and Development Organisation), ответственный за индийский проект ПТРК 3-го поколения, так и не смог предоставить армии массовый действующий образец.

Приказ о закупке будет повторен, если разработка переносного ПТУР от DRDO не будет завершена в будущем году. Мы не хотим более замедляться в устранении наших критических операционных недостатков из-за неспособности местных производителей и курирующего их ведомства выполнить задачу.

- подчеркнул армейский источник в разговоре с Times of India.

В DRDO в свою очередь, убеждены, что смогут представить MP-ATG на испытания в будущем году. Армия испытывает срочную потребность оснастить более 380 пехотных батальонов и 44 механизированных пехотных подразделений, как пишет источник, "уничтожителями танков" -

ПТУРами третьего и четвертого поколений, поскольку имеющиеся в ее распоряжении ПТРК второго поколения не способны вести точный огонь ночью и давно требуют замены.

Spike – один из самых распространенных и известных противотанковых управляемых комплексов в мире. На текущий момент он состоит на вооружении более чем в 20 странах мира, в некоторых из них – например в Германии – производится по лицензии.

На Spike установлена инфракрасная головка самонаведения, позволяющая реализовать принцип "выстрелил-забыл", или "выстрелил, оценил и скорректировал". Также система позволяет поражать большинство существующих типов бронетехники, в том числе в верхнюю полусферу.

Индия является крупным клиентом израильского ВПК. Начальный контракт на поставку продукции в рамках MPATGM (Man-Portable Anti-Tank Guided Missile) для нужд сухопутных сил Индии достался компании Rafael. Общая его стоимость, с последующей локализацией в рамках программы Make in India, составляла 525 миллионов долларов.

Согласно требованиям самого первого тендера, опубликованного в 2009 году, поставщик должен был предоставить 321 ПТРК 3-го поколения, 8,356 ПТУР к ним, 15 симуляторов и сопутствующее обслуживание. Кроме того, в рамках сделки Rafael, обогнавшая в конкурсной гонке американские производителей FGM-148 Javelin Raytheon и Lockheed Martin, обязались потратить на реинвестиции или закупки индийской продукции 30% от суммы сделки, а также передать технологии производства ракет Индии.

Израильской компанией был построен завод, который должен был начать местное производство в 2018 году. Однако сделка была сорвана в 2017 году из-за вмешательства DRDO, утверждавшего, что индийская промышленность, имея опыт создания ПТРК 2-го поколения Nag и Anamika, могла бы создать перспективный ПТУР за 3-4 года. Закупка же иностранных ракет, по мнению индийского ведомства, могла нанести ущерб программе развития собственной оборонной промышленности.

Индийские СМИ отмечают, что закупка "уничтожителей танков" у Израиля - вынужденная мера. В силу того, что индийские промышленники не смогли предоставить собственную альтернативу израильскому комплексу, армии пришлось пойти на срочную закупку израильской продукции.