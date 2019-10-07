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07.10.2019
Военное обозрение

Заявлено, что "Лаборатория Касперского" раскрыла узбекские военные киберструктуры

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"Лаборатория Касперского", судя по всему, раскрыла военный киберцентр Узбекистана, пишет Vice.

Источник изображения: depositphotos.com

Сообщается, что известный антивирус обнаружил на компьютерах, где был установлен, куски вредоносного кода "эксплойтов нулевого дня", которые, как считается ныне, старательно создавали для спецслужб работники информационных подразделений среднеазиатской страны. Как и полагается в таких случаях, все сомнительные вещи были отправлены антивирусом в общую базу, где ими заинтересовались сотрудники "Лаборатории Касперского". Нечасто сразу несколько однотипных угроз исходят от одного истока.

После короткого исследования выяснилось, что ip-адреса источников "цифровой заразы" соотносятся с доменом itt.uz, который в свою очередь является собственностью одной из в/ч в Ташкенте.

Предполагается, что изыскания "кибервойск" Узбекистана были сосредоточены в первую очередь на странах Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Сам факт существования подобного рода подразделений и до поры, относительно успешной их деятельности, был назван в статье "шокирующим". Ведь не случись досадной оплошности, об источниках угрозы ещё долго можно было лишь догадываться.

Официального подтверждения этих данных пока нет.

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Страны
ОАЭ
Саудовская Аравия
Узбекистан
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ИТ
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