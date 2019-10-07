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07.10.2019
ТАСС

Космонавты заявили, что в невесомости спать удобнее

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Американский астронавт NASA Эндрю Морган, космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, итальянский астронавт ЕКА Лука Пармитано
Американский астронавт NASA Эндрю Морган, космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, итальянский астронавт ЕКА Лука Пармитано.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

По словам члена российского экипажа МКС Александра Скворцова, во время сна в невесомости не надо переворачиваться с боку на бок

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российским космонавтам удобнее спать в условиях невесомости, чем на Земле. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в ходе сеанса связи член российского экипажа Международной космической станции (МКС) Александр Скворцов.

"В невесомости очень удобно спать, не надо переворачиваться с боку на бок, все время находишься в легком подвешенном состоянии. У меня ощущение от сна, будто проваливаешься в колодец, проваливаешься куда-то, а потом утром просыпаешься, чаще всего под будильник", - сказал Скворцов.

По его словам, он не помнит, снились ли ему сны во время первого полета на станцию, а сейчас, во время третьего полета, ему сны иногда снятся.

Его коллега по экипажу Олег Скрипочка отметил, что и на Земле, и на МКС видит сны довольно редко из-за нагрузок.

"Просто тут весь день крутишься во всех смыслах, поэтому только добраться до своей каюты", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
МКС
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