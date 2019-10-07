Россия построит судно для подъема подлодок

Крыловский государственный научный центр работает над созданием судна для работы с затонувшими объектами. Модель катамарана ледового класса водоизмещением 10 тысяч тонн была показана на закрытом показе выставки "Нева-2019", пишет FlotProm.

Судно проекта 23570 станет универсальным средством для подъема с морского дна крупногабаритных объектов: затонувших кораблей, подводных лодок и другой техники, создающей угрозу для окружающей среды. Также его можно быдет использовать при освоении нефтегазовых месторождений на шельфе.

- Вопросы судоподьема остаются актуальными и требуют специальных решений. В ближайшие годы будет поднят плавучий док ПД-50 и ряд затонувших подлодок, - рассказал изданию флотский источник.

Судно для подъема подлодок построят в едиственном экземпляре, базироваться оно будет на Кольском полуострове. В проект заложена возможность взаимодействия с существующей портовой инфраструктурой. Ледовый класс катамарана позволит ему самостоятельно плавать в полуметровом льду или двигаться за ледоколом в метровом. Длина судна 137 метров, ширина - 36. Грузоводъемное устройство из 56 действующих синхронно механизмов способно поднять объект массой до 14 тысяч тонн.

Антон Валагин