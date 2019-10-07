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07.10.2019
Известия.ru

Великобритания ответила на предложение Путина по мораторию на РСМД

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Великобритания подтвердила получение письма от президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в пятницу, 4 октября, рассказал журналистам британский посол в РФ Лори Бристоу.

"Мы получили письмо от президента Путина, позиция Великобритании точно такая же, как и у других членов НАТО. Она заключается в том, что объявление моратория на размещение этих ракет было бы хорошей идеей, но проблема в том, что Россия разработала и разместила ракеты. Это, таким образом, является причиной проблемы", — приводит его слова ТАСС.

25 сентября представитель НАТО Оана Лунгеску также подтвердила получение письма от Путина с предложением ввести мораторий на размещение РСМД в Европе и других регионах.

По ее словам, Североатлантический альянс слышал это предложение и раньше, но "оно не заслуживает доверия", так как Россия уже развернула ракету SSC-8 в нарушение договора о РСМД.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что отказ НАТО от российского предложения не стал сюрпризом для Москвы.

22 августа по инициативе России было проведено заседание в Совете Безопасности ООН из-за американских ракетных испытаний, которые Пентагон провел 19 августа.

В тот день США испытали крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенную Договором о РСМД, который не позволял Вашингтону и Москве иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Сам договор прекратил существование 2 августа по инициативе США. В ответ на действия Вашингтона Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий договора.

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