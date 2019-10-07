На верфи в Саудовской Аравии заложен киль первого катера-перехватчика HSI-32

ЦАМТО, 4 октября. Компания Zamil Shipyards на своей странице в Linkedin сообщила о состоявшейся на судостроительном предприятии в Даммаме закладке киля первого катера-перехватчика проекта HSI-32, предназначенного для ВМС Саудовской Аравии.

Строительство корабля осуществляется в рамках подписанного в 2018 году контракта на поставку 39 катеров-перехватчиков HSI-32. Он станет первым боевым кораблем, который будет построен для ВМС Саудовской Аравии на национальной верфи. Строительство катеров осуществляется в рамках программы развития Саудовской Аравии "Видение 2030" (Vision 2030), которая предполагает увеличение доли оборонных закупок у национальных производителей до 50%.

Как сообщал ЦАМТО, предварительное соглашение о постройке катеров HSI-32 для Саудовской Аравии было подписано с французской судостроительной компанией CMN (Constructions Мecaniques de Normandie) в начале 2016 года.

Саудовская компания Zamil Offshore Services 13 апреля 2018 года заключила с CMN твердый контракт на строительство 39 катеров-перехватчиков HSI-32 для "одной из государственных структур Саудовской Аравии". Стоимость контракта составляет 480 млн. долл. В рамках соглашения 19 катеров будут построены CMN на предприятии в Шербуре (Франция), а остальные 20 – на мощностях Zamil Offshore Services в Саудовской Аравии (по другим источникам: 21 ед. CMN и 18 ед. Zamil Shipyards).

Церемония спуска на воду первой пары катеров-перехватчиков проекта HSI-32 (б.н. 315 и 316) состоялась 24 июля этого года на предприятии французской компании CMN в Шербуре (Франция).

Длина катера HSI-32 оставляет 32,2 м, ширина – 7 м, осадка – 1,8 м, численность экипажа – 12 человек, скорость – до 48 узлов, дальность плавания – 1200 морских миль на скорости 12 узлов. Катер оборудован надувной шлюпкой с жестким корпусом.

Катера в варианте для Саудовской Аравии будут вооружены дистанционно управляемым модулем вооружения Narwhal компании Nexter с 20-мм пушкой и оснащены установленным на мачте электрооптическим модулем.

Французские новостные агентства сообщают, что CMN также строит для Саудовской Аравии три скоростных ракетных катера класса FS56 "Комбаттант" (Combattante FS56). Ранее они предназначались для поставки ВМС Ливана. По данным ресурса Mer et Marine, строительство этих катеров началось в 2017 году. Ожидается, что они будут переданы Саудовской Аравии в 2020 году.