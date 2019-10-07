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07.10.2019
ТАСС

Роскосмос рассчитывает отобрать четырех человек в отряд космонавтов по итогам конкурса

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Отбор начался 3 июня, а закончится 1 июня 2020 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Четыре человека могут быть отобраны в российский отряд космонавтов по итогам нового конкурса, стартовавшего в июне. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Отбор начался с 3 июня, закончится 1 июня следующего года. Надеемся отобрать четырех специалистов в отряд", - сказал Блошенко.

По его словам, сейчас очень многое обесценивается - технологии становятся дешевле, более массовыми, меняются тренды, в том числе в области востребованных профессий. "Какое-то время назад было модным быть программистом, юристом, менеджером. Но профессии врачей и космонавтов продолжают оставаться в топе и останутся всегда", - отметил исполнительный директор.

Замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов уточнил, что самое главное требование для претендента - это желание человека и условие, что полет в космос должен являться для этого претендента мечтой. "Люди, которые никогда не интересовались космонавтикой, не понимают, чем им придется заниматься на самом деле. Самое главное - обучаемость, нужно изучать огромное количество дисциплин. В космос летают не для того, чтобы полететь, а для того, чтобы работать, и нужно быть к этому готовым", - сказал Котов.

Он добавил, что в нынешнем отборе в отряд космонавтов никаких ограничений по гендерному признаку нет.

31 мая гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам о начале нового набора в российский отряд космонавтов. По его словам, это космонавты, которые будут работать на новом пилотируемом корабле, в том числе будущие участники дальних космических экспедиций.

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