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07.10.2019
Военное обозрение

"Настоящий гигант": Al-Masdar оценило перспективную амфибию "Бериева"

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Авиастроительная компания "Бериев" (ТАНТК им. Бериева) осуществляет разработку "машины-монстра", "настоящего гиганта", как назвало ее арабское издание Al-Masdar News, с впечатляющими характеристиками. Данное издание по достоинству оценило новый продукт отечественного авиапрома.

Источник изображения: Твиттер, ТАНТК им. Бериева

Российские конструкторы создают самолет-амфибию, на производстве которых специализируется предприятие, с максимальной взлетной массой более 1000 тонн, что более чем в двадцать раз превышает вес Бе-200. Судя по официальному заявлению, данная техника будет заниматься доставкой грузов и перевозкой пассажиров на большие расстояния на высотах и скоростях, присущих воздушным судам, используя транспортную инфраструктуру существующих морских портов.

При этом в компании не уточнили, о каком проекте идет речь. Ранее она вела разработку сверхтяжелого гидросамолета Бе-2500 с планируемой максимальной полезной нагрузкой до 1000 тонн, максимальной взлетной массой 2500 т, размахом крыла 125,5 м, длиной 115,5 м, максимальной скоростью 800 км и прогнозируемой дальностью полета 16 000 км.

Источник изображения: Твиттер, ТАНТК им. Бериева

Предварительные проектные работы в этом направлении стартовали в 1980-х годах. С тех пор была раскрыта часть концепта – фюзеляж, расположение двигателей (в районе кабины пилотов). Советская машина должна была уметь как "скользить" по водной поверхности. Так и взмывать высоко в небо. Но в производство эта гигантская летающая амфибия так и не пошла.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Компании
ТАНТК им. Бериева
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