Российская обсерватория "Спектр-РГ" провела первый обзор центра Галактики

Телескопы на борту космической станции исследовали два региона Млечного Пути - центр Галактики и часть спирального рукава, которая расположена в созвездии Наугольника

ТАСС, 4 октября. Телескоп ART-XC, установленный на борту российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", получил первые данные по рентгеновским источникам в одном из рукавов и в центральных регионах Млечного Пути, а также провел первый пробный обзор всего неба. Об этом сообщил сайт Роскосмоса.

"В начале сентября был проведен глубокий обзор спирального рукава Галактики в созвездии Наугольника - области, богатой массивными двойными рентгеновскими системами. Затем мы переключили свое внимание на проведение большого обзора галактического центра, эквивалентного по площади двумстам копиям Луны", - рассказывает астрофизик из Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Илья Мереминский.

Телескоп ART-XC. Источник: © Роскосомс

""Спектр-РГ" - совместный российско-германский космический проект, обсерватория, которая сканирует небо в широком диапазоне с высокой чувствительностью. Аппарат был запущен в июле 2019 года и практически сразу начал работу. Это второй аппарат из линейки "Спектров", который занял место "Спектра-Р", миссия которого официально была завершена в конце мая, в статусе единственного российского научно-космического проекта. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA. Запустить подобную обсерваторию планировалось с 1987 года.

Главная задача ART-XC - составить детальные атласы источников рентгеновского излучения внутри нашей Галактики, а также в ее далеких "кузинах", свет от которых идет до Земли 10,9 млрд лет. Как надеются ученые, российский телескоп и его германский "коллега" откроют миллионы новых рентгеновских источников и проведут полную перепись всех скоплений галактик, которые расположены на этой дистанции от Земли.

Небо в рентгене

По информации Роскосмоса, за минувший сентябрь российский телескоп провел сразу два глубоких обзора неба. Чтобы проверить, как телескоп работает, ученые из ИКИ и их коллеги выбрали два региона Галактики - часть ее спирального рукава, которая расположена в созвездии Наугольника, и центр Млечного Пути.

"Поскольку основная часть массы Млечного Пути лежит в этом направлении, плотность рентгеновских источников в Галактическом центре наибольшая. А так как многие из этих источников сильнопеременные, то в эту область всегда интересно смотреть - а вдруг вспыхнет что-нибудь новое", - продолжил Мереминский.

Помимо этого, ART-XC составил карту более 1% неба вместе с eROSITA в ходе нескольких "тренировочных" сессий наблюдений. Как отмечает астрофизик, на этой карте можно увидеть центр Галактики, некоторые другие ярчайшие источники рентгеновского излучения в ней, такие как Крабовидная туманность и нейтронная звезда-"вампир" X-1 в созвездии Скорпиона, а также некоторые яркие квазары, ядра далеких галактик.

В будущем, как ожидают ученые, "Спектр-РГ" будет составлять полные рентгеновские карты неба каждые полгода. Эти замеры помогут ученым провести максимально детальную перепись галактик и понять, какие процессы управляют их эволюцией, в том числе и то, что заставляет их неожиданно "умирать", перестать производить новые звезды.