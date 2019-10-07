Эксперты NASA рассказали о новых планах по спасению бура зонда InSight

Для этого аппарат должен утрамбовать грунт в окрестностях места бурения

ТАСС, 4 октября. В ближайшие недели посадочная платформа InSight, которая уже почти год изучает Марс, попытается еще раз вытащить застрявший в марсианском грунте бур HP3. Его движению вглубь планеты мешает 10-сантиметровый слой твердого спекшегося песка. Предыдущие попытки ее спасения не увенчались успехом, сообщила Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL).

"Мы попробуем прижать одну из сторон "крота" (так ученые называют буровую установку, - прим. ТАСС) при помощи лопатки, которая установлена на руке-манипуляторе InSight. Мы надеемся, что это повысит силу трения до такого уровня, что буровая установка начнет продвигаться вглубь планеты после того, как мы возобновим бурение", - рассказала Сью Смрекар, заместитель научного руководителя миссии.

Спускаемый модуль InSight совершил посадку на поверхность Марса в декабре прошлого года. Его главные задачи - поиски следов "марсотрясений" и изучение внутренней структуры планеты. Научная работа аппарата началась в феврале этого года, когда германские и американские ученые завершили установку французского сейсмографа SEIS и начали разворачивать буровую установку HP3.

Проблемы у этого прибора начались в первые же сутки работы. Изначально он должен был погрузиться на 70 сантиметров вглубь Марса, однако этого не произошло. Пройдя около 35 сантиметров, бур перестал погружаться и начал "топтаться на месте". Последующие полгода ученые NASA и DLR потратили на то, чтобы понять, что именно произошло с буром. Сейчас они предполагают, что его движению мешает особо плотный слой спекшегося песка, который не ломается под ударами HP3.

Тайны недр Марса

Все лето специалисты двух космических агентств потратили на реализацию одного из двух планов по спасению буровой установки, которые были сформулированы еще в мае этого года. Анализируя снимки грунта, ученые предположили, что в окрестностях точки бурения он был недостаточно плотным. Чтобы решить эту проблему, ученые попытались его утрамбовать, предварительно избавив бур от корпуса, в котором тот находился до входа в грунт Марса.

На решение этой задачи у них ушло почти два месяца, так как любое неосторожное движение могло вырвать "крота" из почвы, что лишило бы продолжение спасательных работ всякого смысла. Решив эту задачу в середине августа, ученые попытались укрепить ямку, в которой находится HP3.

Эти попытки, как отметил Тильман Спон, научный руководитель проекта HP3 в DLR, не увенчались успехом, так как грунт в той точке, где приземлился InSight, оказался неожиданно твердым. Иными словами, роботизированная рука зонда была слишком слабой для того, чтобы достаточно сильно сжать почву рядом с буром.

В ближайшие дни и недели научная команда InSight поменяет стратегию - ученые попытаются прижать не почву, а саму буровую установку. У такой операции больше рисков, чем у простого укрепления почвы, так как планетологи не знают всех свойств почвы Марса. Тем не менее других вариантов спасения "крота" у Спона и его коллег пока нет.

Если и этот подход не сработает, и HP3 останется внутри ямки, ученые попытаются дополнительно укрепить ее, "закопав" крота при помощи того же манипулятора, и продолжат буровые работы в надежде, что инструмент все же сможет пробиться через песчаную корку.