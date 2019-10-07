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07.10.2019
Военно-промышленный курьер

Следующий экипаж на МКС будет полностью российским

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Источник изображения: vpk-news.ru

Полностью российский экипаж транспортного пилотируемого корабля "Союз" полетит на Международную космическую станцию впервые в ее истории осенью 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

В 2000 году к орбитальной станции летал полностью российский экипаж, но это была станция "Мир". На МКС экипаж, состоящий только из россиян, не отправлялся никогда.

Ближайшая экспедиция на МКС отправится с космодрома Байконур 15 апреля 2020 года на корабле "Союз МС-16". В состав нового экипажа входят космонавты "Роскосмоса" Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также астронавт Японского космического агентства (JAXA) Акихико Хосидэ.

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Страны
Россия
Япония
Компании
JAXA
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Байконур
МКС
Союз ПКК
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