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07.10.2019
Военно-промышленный курьер

Корвет "Гремящий начал испытание вертолетного комплекса в Балтийском море

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Источник изображения: vpk-news.ru

Корвет "Гремящий" проекта 20385, построенный на Северной верфи, продолжает проходить заводские испытания на Балтике, сообщила пресс-служба предприятия.

Полностью завершено тестирование в различных скоростных режимах главной энергетической установки, систем навигации и связи, проверены ходовые качества и маневренность корабля, условия обитаемости и жизнеобеспечения. Экипаж проводит проверки комплексов вооружения. Всего сдаточной командой Северной верфи закрыто 70% ходовых удостоверений. Сейчас "Гремящий" приступил к испытаниям вертолетного комплекса.

 

Основные характеристики проекта 20385:

 

•    Водоизмещение -  2200 тонн.

•    Длина - 104 м

•    Ширина - 13 м

•    Скорость - до 27 узлов

•    Дальность плавания - 3500 миль

•    Автономность - 15 суток

•    Экипаж - 99 человек.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Гремящий
Компании
Северная верфь
Проекты
20385
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