Корвет "Гремящий начал испытание вертолетного комплекса в Балтийском море
Корвет "Гремящий" проекта 20385, построенный на Северной верфи, продолжает проходить заводские испытания на Балтике, сообщила пресс-служба предприятия.
Полностью завершено тестирование в различных скоростных режимах главной энергетической установки, систем навигации и связи, проверены ходовые качества и маневренность корабля, условия обитаемости и жизнеобеспечения. Экипаж проводит проверки комплексов вооружения. Всего сдаточной командой Северной верфи закрыто 70% ходовых удостоверений. Сейчас "Гремящий" приступил к испытаниям вертолетного комплекса.
Основные характеристики проекта 20385:
• Водоизмещение - 2200 тонн.
• Длина - 104 м
• Ширина - 13 м
• Скорость - до 27 узлов
• Дальность плавания - 3500 миль
• Автономность - 15 суток
• Экипаж - 99 человек.
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