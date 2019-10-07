Корвет "Гремящий начал испытание вертолетного комплекса в Балтийском море

Корвет "Гремящий" проекта 20385, построенный на Северной верфи, продолжает проходить заводские испытания на Балтике, сообщила пресс-служба предприятия.

Полностью завершено тестирование в различных скоростных режимах главной энергетической установки, систем навигации и связи, проверены ходовые качества и маневренность корабля, условия обитаемости и жизнеобеспечения. Экипаж проводит проверки комплексов вооружения. Всего сдаточной командой Северной верфи закрыто 70% ходовых удостоверений. Сейчас "Гремящий" приступил к испытаниям вертолетного комплекса.

Основные характеристики проекта 20385:

• Водоизмещение - 2200 тонн.

• Длина - 104 м

• Ширина - 13 м

• Скорость - до 27 узлов

• Дальность плавания - 3500 миль

• Автономность - 15 суток

• Экипаж - 99 человек.