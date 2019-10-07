Россия ответит на размещение американских ракет в Азии - Путин

Появление ракет средней и малой дальности США в Азии повлечет зеркальный ответ и создаст новые угрозы.

Об этом, как передает ТАСС, президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай". По мнению Путина, США могли выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за своих интересов в Азии.

"Нас это затрагивает. Надо понять, где в Азии: будет доставать это российскую территорию или нет. И кстати говоря, сразу понятно, что было первопричиной выхода. Не Россия и не мифические нарушения нами договора. Если они собираются ставить ракеты в Азии, то значит Азия и является первопричиной выхода из договора. Я думаю, что экспертам это понятно, и как бы это ни замалчивалось прессой, это очевидный факт", - сказал Путин.

"Я думаю, что тот факт, что очень быстро после объявления о выходе Соединенные Штаты испытали такую ракету средней дальности наземного базирования, говорит о том, что они давно над этим уже работали. За пару месяцев такие задачи технологически не решают", - отметил президент РФ.