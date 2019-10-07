Курсанты высших военно-морских учебных заведений начали подготовку на тренажерных комплексах "Каспий"

ЦАМТО, 4 октября. Курсанты высших военно-морских учебных заведений начали специальную подготовку на тренажерных комплексах "Каспий", предназначенных для отработки мероприятий по борьбе за живучесть корабля.

Обучение первокурсников борьбе с поступлением воды проводится на береговом тренажерном комплексе, имеющемся в Военно-морском институте – морском корпусе Петра Великого. Он представляет собой помещения, которые имитируют различные внутренние корабельные отсеки, что позволяет экипажам кораблей в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением "забортной" воды совершенствовать навыки по борьбе за живучесть корабля.

Помимо этого, в одном из специализированных отсеков комплекса, оборудованном для борьбы с пожаром, курсанты учатся использовать индивидуальные средства защиты дыхания, а также на практике использовать корабельные средства пожаротушения – огнетушители и пожарные рукава – при тушении открытого огня.

Активное обновление и пополнение ВМФ новыми кораблями повлекло за собой кардинальные качественные изменения в системе военного образования и науки. На вооружение ВМФ поступают все более наукоемкая и сложная техника. На базе высших военно-морских учебных заведений в полной мере используются возможности самых современных тренажерных комплексов для максимального погружения обучаемых в реальную среду выполнения задач на корабле и приобретения профессиональной компетенции для дальнейшей службы на самых современных надводных кораблях и подводных лодках, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.