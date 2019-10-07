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07.10.2019
ЦАМТО

ВС Швеции получили первые ЗРК IRIS-T SLS

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Источник изображения: Фото: Mikael Frisell

ЦАМТО, 4 октября. Компания Diehl Defense 2 октября объявила о передаче Агентством по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) первых ПУ ЗРК IRIS-T SLS размещенному в Хальмстаде полку противовоздушной обороны ВС страны.

Как заявлено, высокоманевренные управляемые ракеты IRIS-T комплекса предназначены для защиты войск и объектов инфраструктуры от ракет, самолетов и ударных вертолетов противника. Таким образом, Швеция стала первой страной, которая приняла на вооружение наземный ЗРК недавно разработанного семейства IRIS-T SLM/SLS, которое позволяет сочетать и интегрировать различные элементы (датчики / РЛС, системы боевого управления, системы связи) от разных производителей в единую систему вооружения.

Еще одним преимуществом является многофункциональность перехватчика IRIS-T, которая была разработана при участии Швеции и ранее применялась в качестве вооружения класса "воздух-воздух" истребителей "Грипен".

В пресс-релизе Diehl Defence отмечается, что при разработке наземных ЗРК семейства IRIS-T SLM/SLS специалисты компании отработали новые стандарты в сфере систем с открытой архитектурой, что позволяет обеспечить максимальную гибкость в приобретении новых и модернизации существующих вооружений.

Как сообщал ЦАМТО, 28 февраля 2013 года Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции подписало с компанией Diehl Defense соглашение стоимостью 270 млн. швед. крон (41,9 млн. долл.) на поставку ВС страны новых ЗРК малой дальности IRIS-T SLS, предназначенных для замены состоящих на вооружении с 1977 года переносных зенитных ракетных комплексов RBS-70. Первый прототип ЗРК IRIS-T SLS был продемонстрирован в Швеции в сентябре 2016 года в рамках празднования 90-летия ВВС страны. На вооружении ВС Швеции комплекс получил обозначение EldE 98.

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  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Продукция
Gripen NG
RBS-70
Проекты
SLS
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