США отказываются от полётов к МКС на "Союзах"

Роскосмос, согласно ранее принятому решению, направит в следующем году к МКС только два пилотируемых корабля "Союз". Это вызвано тем, что США не подали заявку на третий корабль, в то время как РФ не испытывает в нем потребности.

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Даже если NASA передумает, данный расклад изменить не получится, так как уже упущено время для изготовления аппарата. Как поясняют в Роскосмосе, производство одного корабля занимает 2,5-3 года. Соединенные Штаты "забронировали" лишь одно место с тем расчетом, что их астронавт окажется на МКС весной 2020 года. Предполагается, что последующая доставка будет осуществляться уже собственными аппаратами.

Однако сроки выполнения программ частных полетов, которые реализуют Boeing и SpaceX и на которые рассчитывает НАСА, неоднократно откладывались, начиная с 2014 года. И это уже не говоря о проведении опытной эксплуатации кораблей Starliner и Crew Dragon, без которой сложно говорить о безопасности их применения. Имеется вероятность того, что они могут не оказаться на орбите и в 2020 году.

Чтобы третий "Союз" запустить, его надо сделать. В принципе, это было бы выходом, если бы об этом думали раньше. Предвидя такую ситуацию, заказав такой корабль, можно было бы иметь резервы

- отметил Сергей Крикалёв, курирующий пилотируемые программы в Роскосмосе.

Но американцы проигнорировали неоднократные призывы Москвы не спешить с отказом от ее услуг и перестраховаться. В итоге уже осенью 2020 года на МКС впервые в истории полетит исключительно российский экипаж. Причем он будет состоять не из двух космонавтов, а из трех, так как решено увеличить их количество на станции. Таким образом, места для размещения американца на этом корабле не будет. В итоге замена для уже работающего на станции астронавта может не подоспеть.