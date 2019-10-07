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07.10.2019
Военное обозрение

В США назвали победителя в гипотетическом столкновении Су-35 и Су-57

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Су-35 является наиболее эффективным истребителем из когда-либо созданных Москвой. Хотя самолет в первую очередь предназначен для завоевания превосходства в воздухе, он в состоянии проявить себя как мощное средство поражения наземных целей. Данное мнение высказало издание National Interest.

Источник изображения: topwar.ru

С его слов, хотя внешне данная машина напоминает Су-27, она является совершенно новым изделием, подобно современному Boeing F/A-18E/F Block II или Block III, созданному на базе McDonnell Douglas F/A-18A Hornet.

Су-35 оказался настолько эффективным, что многие в российских военных кругах задаются вопросом, стоит ли идущий за ним Су-57 затраченного на него времени и денег?

- пишет обозначенное издание.

Данные настроения подогревает отсутствие (по крайней мере, на текущий момент) силовой установки, адекватной для Су-57, – так называемого "двигателя второго этапа". Без него новая модель не может продемонстрировать заметного увеличения боевых возможностей. На этом фоне становится понятным ограниченный заказ Минобороны на поставку Су-57.

Вряд ли русские сделают из ПАК ФА основу своих ВВС. Гораздо более вероятно, что Москва будет и дальше модернизировать свой флот Су-30СМ и Су-35С, дооснащая эти самолеты бортовым радиоэлектронным оборудованием, взятым у Су-57

- считает NI, указывая, что "модернизация самолетов четвертого поколения намного проще", чем пополнение авиапарка новейшими системами, поэтому на них Россия и должна делать ставку, забыв о Су-57".

По версии американского журнала, отдающей определённой провокацией, у Су-35 больше шансов на победу в случае гипотетического противостояния с Су-57.

При этом добавлено, что американский опыт модернизации в версию F/A-18E/F Block III показал, что новое оборудование способно превратить старые самолеты в достойного конкурента новейших изделий.

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Страны
Россия
США
Продукция
F-18
Super Hornet
ПАК ФА
Су-27
Су-30
Су-35
Су-35С
Компании
Boeing
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