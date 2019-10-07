Трансформация камуфляжа Су-57: От "фигурного" к "противоспутниковому"

В России продолжаются испытания новейших истребителей Су-57. Как известно, несколько дней назад истребитель осуществил парный полёт с тяжёлым ударным беспилотником С-70 "Охотник", отработал возможности пилотирования на относительно малых дистанциях в автоматизированном (для БПЛА) режиме.

Источник изображения: twitter.com/AnatolyVlasov87, ТК "Звезда"

Вместе с совершенствованием БРЭО (бортового радиоэлектронного оборудования) российского истребителя 5-го поколения производители трансформируют и используемый на боевой машине, проходящей испытания, камуфляж.

Первоначально на ПАК ФА (будущих Су-57) использовался так называемый "фигурный" камуфляж, когда фюзеляж покрывается изображениями геометрических фигур в виде многоугольников практически по всей плоскости. Наряду с этим самолёт использовал "размерный" камуфляж, когда края крыльев и горизонтального хвостового оперения окрашивались в контрастирующий с остальной поверхностью цвет, что создавало эффект определённого визуального уменьшения размеров самолёта.

Источник изображения: twitter.com/AnatolyVlasov87, ТК "Звезда"

Затем стал активно использоваться "цифровой" ("пиксельный") камуфляж – тоже практически по всем плоскостям истребителя.

Теперь появляются образцы, где пиксельный камуфляж сведён к использованию лишь на одной из частей фюзеляжа. Как вариант, для борта с номером 053 камуфляж "цифру" оставили в средней части Су-57. Это тот самый истребитель, который участвует в испытаниях вместе с беспилотным "Охотником". Передняя и задняя части истребителя пятого поколения окрашены в светлые тона. Такой вариант используется, чтобы в полёте контуры затемнения на фюзеляже истребителя повторяли контуры беспилотника, что может дополнительно ввести потенциального противника в заблуждение при попытке отследить параметры испытаний, например, оптикой спутника-шпиона. В этой связи камуфляж вполне можно называть "противоспутниковым". Понятно, что характерным он останется не для всех истребителей пятого поколения в ВКС РФ.