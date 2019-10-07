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07.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

"Александр Невский" и "Владимир Мономах" сразились в торпедной дуэли

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Источник изображения: Лев Федосеев/ТАСС

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Александр Невский" отработал задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника у берегов Камчатки, в качестве противника выступил атомный подводный крейсер "Владимир Мономах", сообщили в Минобороны.

"Экипажи подводных стратегических крейсеров одного проекта разыграли дуэльную ситуацию, в ходе которой тренировались атаковать и контратаковать подводную лодку при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств", – говорится в сообщении на сайте Минобороны.

"Александр Невский" обнаружил подлодку "противника", занял выгодную для стрельбы позицию и атаковал цель практической торпедой, после чего провел послезалповое маневрирование.

"Владимир Мономах" провел маневр уклонения от торпеды и выполнил весь алгоритм действий при контратаке, за исключением практического применения торпедного оружия.

Напомним, в апреле в Сети появилось видео учебной подводной дуэли атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Александр Невский" и "Рязань" на Камчатке.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
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