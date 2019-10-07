Расчеты С-300 и С-400 уничтожили около 70 воздушных "целей" в ходе тренировки на Дальнем Востоке

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - На Дальнем Востоке состоялась проверка систем противовоздушной обороны (ПВО), в ходе активной фазы тренировки расчеты зенитных ракетных систем С-300 и С-400 электронными пусками уничтожили около 70 воздушных "целей", сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

"На Дальнем Востоке с военнослужащими подразделений войск ПВО Восточного военного округа состоялась комплексная тренировка по отражению массированного авианалета условного противника. Для зенитчиков была смоделирована сложная тактическая обстановка, основанная на последних примерах вооруженных конфликтов", - отметил Гордеев.

"Особенностью стало отражение внезапного авиаудара различных типов авиации "противника" в ночное время", - подчеркнул полковник.

По его словам, находясь на боевом дежурстве военнослужащие "отработали более 10 различных вводных, выполнили обнаружение, сопровождение, идентификацию самолетов условного противника".

"В тренировке также были задействованы расчеты современных радиолокационных станций, в том числе "Небо", "Небо-СВУ", "Каста-2" и "Десерт"", - сообщил Гордеев.

"Военнослужащие определили дальность, высоту полета и трассовые характеристики обнаруженных объектов и передали данные на командные пункты системы противовоздушной обороны", - сказал начальник пресс-службы.

Расчеты ЗРС С-300 и С-400 электронными пусками уничтожили в ходе активной фазы тренировки около 70 воздушных "целей". "Учитывая "сирийский" опыт особое внимание было уделено охране комплексов от беспилотников "противника", эту задачу успешно выполнили расчеты ЗРПК "Панцирь", - отметил Гордеев.

"К тренировке привлекались подразделения ПВО, на вооружении которых состоят зенитные ракетные комплексы С-300, С-400 и ЗРПК "Панцирь", - добавил он.