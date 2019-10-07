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07.10.2019
Известия.ru

Российские приборы установят на индийский аппарат для изучения Венеры

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российские научные приборы могут отправиться изучать Венеру на индийской автоматической межпланетной станции "Шукраян". Об этом в пятницу, 4 октября, сообщило "РИА Новости" со ссылкой на представителя Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Отмечается, что индийская организация космических исследований ISRO объявила международный конкурс на научные приборы для аппарата, который будет изучать планету, находясь на ее орбите.

"Мы подали заявку, и были выбраны два российских прибора", — заявил собеседник агентства.

Он заметил, что оба прибора будут исследовать атмосферу Венеры. Устройства должны быть изготовлены в 2022 году, для чего потребуется финансирование "Роскосмоса".

При этом индийская миссия будет реализована гораздо быстрее, чем российско-американский проект "Венера-Д" с орбитальным и посадочным аппаратами для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.

"Шукраян" планируется запустить к планете в 2023 году, "Венеру-Д" — в 2029-м.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Компании
ISRO
ИКИ РАН
Роскосмос
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