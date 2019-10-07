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07.10.2019
Известия.ru

Ученые конструируют "бублик" для полета на край Солнечной системы

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Источник изображения: Фото: NASA

Российские ученые разрабатывают скоростной космический корабль. Об этом 4 октября сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Самарского университета.

По задумке разработчиков, новый парусник будет представлять собой круглую надувную конструкцию, которая сможет получать ускорение без реактивных двигателей.

"Наш аппарат представляет из себя тор, проще говоря — "бублик", у которого средняя часть закрыта пластинкой", — рассказал участник исследования, директор центра теоретической физики Городского университета Нью-Йорка, профессор Роман Кезерашвили.

Корпус аппарата будет покрыт специальным веществом, которое начнет испаряться, когда парусник приблизится к Солнцу, что обеспечит конструкции ускорение по принципу реактивного двигателя. Испарение вещества с поверхности паруса позволит быстро двигаться с помощью давления солнечного света.

"Длительность перелетов до других звезд гигантская. Самому скоростному космическому зонду "Вояджер-1" потребуется 300 лет, чтобы достигнуть облака Оорта. Наш парус способен долететь до него за 20–30 лет. Это значит, что мы или ближайшее поколение сможем получить доказательство существования облака, предположительно порождающего все кометы, и изучить то, что осталось от формирования Солнечной системы около 4,6 млрд лет назад", — отметила руководитель исследования, профессор кафедры космического машиностроения Самарского университета Ольга Старинова.

29 сентября Илон Маск показал способный доставить 100 человек на Марс корабль.

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Страны
Россия
Персоны
Илон Маск
Проекты
Марс
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