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07.10.2019
Известия.ru

Авиаполк Центрального военного округа завершил перевооружение на Су-34

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Смешанный авиационный полк Центрального военного округа полностью перевооружили на многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++.

На аэродроме Шагол в Челябинской области сформировали вторую эскадрилью Су-34.

Как отмечает РЕН ТВ, летный и инженерно-технический состав прошли переподготовку и полностью готовы к работе на новых истребителях.

Теперь авиаполк на 100% укомплектован самолетами поколения 4++ и является единственным в ЦВО, на вооружении которого находятся Су-34.

Видео принятия самолетов на вооружение опубликовало 3 октября Минобороны.


29 августа было опубликовано видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль в Татарстане. Маневры выполнялись в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-26
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
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