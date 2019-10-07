Авиаполк Центрального военного округа завершил перевооружение на Су-34

Смешанный авиационный полк Центрального военного округа полностью перевооружили на многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++.

На аэродроме Шагол в Челябинской области сформировали вторую эскадрилью Су-34.

Как отмечает РЕН ТВ, летный и инженерно-технический состав прошли переподготовку и полностью готовы к работе на новых истребителях.

Теперь авиаполк на 100% укомплектован самолетами поколения 4++ и является единственным в ЦВО, на вооружении которого находятся Су-34.

Видео принятия самолетов на вооружение опубликовало 3 октября Минобороны.

29 августа было опубликовано видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль в Татарстане. Маневры выполнялись в рамках спецучений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.