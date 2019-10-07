Российские Космические войска отследили более 30 пусков ракет с начала года

Также выдано около 20 предупреждений об опасном сближении космических объектов с российскими спутниками

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские Космические войска с начала года отследили более 30 запусков ракет разных стран и выдали почти 20 предупреждений об опасном сближении космических объектов с российскими спутниками. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Минобороны по случаю отмечаемого в пятницу Дня Космических войск.

История этих войск отсчитывается с 4 октября 1957 года, когда с космодрома Байконур был запущен первый искусственный спутник Земли.

"В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 30 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - сообщили в Минобороны.

Кроме того, с начала года специалисты Космических войск обнаружили и приняли на сопровождение около 700 космических объектов, проконтролировали выведение на орбиту примерно 300 спутников, спрогнозировали сход с орбиты более 200 космических объектов. "Выдали 19 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки", - добавили в ведомстве.

По данным министерства, особое внимание российские Космические войска уделяли контролю за составом и состоянием группировок иностранных спутников и проведением другими странами экспериментов со своими космическими аппаратами.

В ведомстве отметили, что Главный испытательный космический центр имени Г.С. Титова обеспечил с начала года 16 запусков с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур, в ходе которых на орбиты вышли 22 спутника. В частности, с военного космодрома Плесецк было запущено пять ракет космического назначения, а также межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс" и "Тополь-М", напомнили в Минобороны.

Система предупреждения о ракетном нападении

Сейчас в рамках системы предупреждения о ракетном нападении боевое дежурство несут РЛС нового поколения "Воронеж", размещенные в том числе в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. "Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области. Эти работы планируется завершить в 2022 году", - добавили в Минобороны.

Также до 2022 года на территории России планируется развернуть более десяти новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов с различными принципами обнаружения и распознавания космических объектов. "Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно выполняет задачи по контролю космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства на территории Алтайского края", - отметили в Минобороны.