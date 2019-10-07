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07.10.2019
ТАСС

Ученые РФ рассчитывают на начало финансирования эскизного проекта "Венеры-Д" в 2020 году

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Венера-Д
Межпланетная станция "Венера-Д".
Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech

При этом в Роскосмосе сообщили, что решения по проекту еще нет

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские ученые рассчитывают, что Роскосмос начнет финансирование эскизного проекта совместной российско-американской программы "Венера-Д" в 2020 году, сообщил ТАСС зампредседателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

"Надеемся на финансирование со следующего года, в крайнем случае - с 2021 года. Пока то, что мы делали, было предэскизным проектом", - сказал Зеленый.

По его словам, до сих пор финансирование работ осуществлялось Министерством науки и высшего образования в рамках госзадания ИКИ РАН.

В пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что решения по проекту "Венера-Д" еще нет. "Вопрос возможности выполнения работ по проекту исследования Венеры рассматривается, в настоящий момент решение не принято", - отметили в госкорпорации.

Зеленый уточнил, что эскизный проект стоит несколько сотен миллионов рублей и может быть готов через полтора-два года после начала финансирования. Он отметил, что уже есть список различных вариантов реализации миссии, из них будет выбран "реалистичный и научно значимый". "Основные варианты мы сейчас понимаем, согласовали их с американскими коллегами", - уточнил научный руководитель ИКИ РАН.

Проект "Венера-Д"

Совместный проект изучения Венеры предполагает создание Россией посадочной станции (сейчас называется "Венера-Д", где "Д" значит "долгоживущая"), со стороны американских коллег миссия должна быть дополнена различными исследованиями и, возможно, малым космическим аппаратом.

Планируется, что аппарат будет продолжать исследования Венеры: ее структуры, динамики нижней атмосферы, вулканизма и прочих процессов. С российской стороны проектом занимается ИКИ и НПО имени С.А. Лавочкина.

Предложение Совета РАН направить Роскосмосу обращение о необходимости начать финансирование первых этапов опытно-конструкторских работ по проекту "Венера-Д" содержалось в проекте решения совета от 29 мая 2019 года. В документе также отмечалось, что начать финансирование эскизного проекта "Венера-Д" требуется в 2020 году, если этап технических предложений пройдет успешно. Проект должен быть реализован в сотрудничестве с NASA, предполагаемой датой запуска миссии назывался 2029 год.

Ранее замдиректора ИКИ РАН Олег Кораблев сообщил, что стоимость опытно-конструкторских работ в рамках проекта "Венера-Д" составит примерно 17 млрд рублей. По словам президента РАН Александра Сергеева, стоимость миссии может достигать $1 млрд.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
США
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
2020-й год
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