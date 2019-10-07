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07.10.2019
Российская газета

Минобороны России предотвратило почти 20 столкновений в космосе

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: roscosmos.ru/Антон Шкаплеров

Почти два десятка столкновений российских спутников с элементами космического мусора удалось предотвратить только в текущем году усилиями разведчиков ВКС РФ. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства обороны.

Там отметили, что специалисты главного центра разведки космической обстановки космических войск Воздушно-космических сил в нынешнем году "выдали 19 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами", которые принадлежат российской орбитальной группировке, приводит сообщение военного ведомства РИА Новости.

В Минобороны привели еще несколько цифр. Так, ВКС России "приняли на сопровождение около 700 космических объектов", проконтролировали вывод на околоземную орбиту примерно 300 спутников и сход с нее более 200 объектов.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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