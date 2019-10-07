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07.10.2019
Lenta.ru

В США уравняли С-400 и Patriot

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Источник изображения: Фото: Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / РИА Новости

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 "Триумф", подобно американской MIM-104 Patriot, не способна справиться с атакой, напоминающей ту, которая в сентябре была совершена на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом пишет в Defense News бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам национальной обороны, приглашенный сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Стивен Буччи.

"C-400 также [подобно MIM-104 Patriot] не предназначена для поражения низколетящих целей", — отметил специалист. По его мнению, система противоракетной обороны (ПРО) MIM-104 Patriot американского производства "предназначена для остановки высоко летящих реактивных самолетов и крупных баллистических ракет, в то время как беспилотники и крылатые ракеты малой дальности летят слишком низко, чтобы их можно было эффективно обнаружить" таким комплексом.

По словам эксперта, "лишь разнообразные, многоуровневые и интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны [ПВО и ПРО] могут бороться со всеми типами атак".

В сентябре бывший руководитель Организации ПРО Израиля Узи Рубин заявил, что для уничтожения низколетящих ракет и беспилотников подойдет российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".

В том же месяце источник Минобороны России сообщил, что комплексы ПВО американского производства, в частности, MIM-104 Patriot, не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии из-за несоответствия заявленным характеристикам.

Таким образом комментаторы отреагировали на атаку, совершенную утром 14 сентября 18 беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и 7 крылатыми ракетами на объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

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Страны
Израиль
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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