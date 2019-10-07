Расходы Минобороны будут расти

Министерство финансов опубликовало проект бюджета на три года

Министерство финансов РФ 25 сентября на сайте в Интернете опубликовало проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, несколько ранее принятый на заседании правительства. В документе указывается, что профицит бюджета на следующий год предусматривается в объеме 876,051 млрд руб., или 0,8% ВВП. Основные характеристики бюджета на 2020 год определены исходя из прогнозируемого объема ВВП 112,86 трлн руб. и инфляции, составляющей не более 3%. Доходы в следующем году должны достичь 20,379 трлн руб., или 18,05% ВВП, а расходы запланированы в объеме 19,503 трлн руб., или 17,2% ВВП.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБОРОНУ

В будущем году МО израсходует на свою деятельность на 6,6% больше средств, чем в текущем. Военному ведомству в соответствии с установленными нормами ассигнования выделяются в рамках государственной программы «Обеспечение обороноспособности страны» (ООС). Эта программа включает пять подпрограмм и две федеральные целевые программы (ФЦП). В подпрограммы МО входят следующие:

– строительство и развитие ВС РФ;

– совершенствование системы управления;

– совершенствование международной деятельности;

– обеспечение реализации государственной программы РФ «Обеспечение обороноспособности страны»;

– промышленная утилизация вооружения и военной техники.

ФПЦ, реализуемые МО, включают:

– создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005–2021 годах;

– промышленную утилизацию вооружения и военной техники на 2011–2015 годы и на период до 2020 года.

Как указывается в проекте Минфина, по сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований базовые бюджетные ассигнования увеличены в 2020 году на 1 602 398,3 тыс. руб., в 2021-м – на 1 825 103,5 тыс. руб. и в 2022 году – на 39 397 517,5 тыс. руб.

В документе также отмечается, что увеличение расходов по государственной программе «Обеспечение обороноспособности страны» обусловлено следующими факторами:

– увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий «длящегося характера», решение о реализации которых принято в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 году, на 268 502,5 тыс. руб. ежегодно, на финансирование расходов, связанных с ежегодной организацией телевизионной трансляции Главного военно‑морского парада;

– уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятиям «инвестиционного характера» в 2021 году на 35,9 тыс. руб. и в 2022 году на 2 539 950,7 тыс. руб., в том числе в 2022 году в связи с завершением реализации федеральной целевой программы «Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005–2021 годах» на 2 539 914,8 тыс. руб.;

– уменьшением бюджетных ассигнований по мероприятию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022 году на 150 000,0 тыс. руб. в соответствии с утвержденным паспортом федерального проекта «Автомобильные дороги Минобороны России»;

– уменьшением бюджетных ассигнований на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих по итогам анализа представленных МО данных об объемах страховых выплат по страховым случаям, при наступлении которых выплачиваются страховые суммы в 2020–2022 годах на 431 007,6 тыс. руб., ежегодно.

В соответствии с паспортом ССО имеет закрытый характер, поэтому получить какие‑то данные по проводимым в ее рамках мероприятиям, кроме самых общих, не представляется возможным.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ МО

Финансовое обеспечение ВС РФ является комплексом мероприятий, организуемых и проводимых в целях своевременного и полного удовлетворения потребности войск в денежных средствах. Система финансового обеспечения включает финансовое планирование и финансирование, истребование, получение, хранение денежных средств, экономное и целесообразное их использование, контроль за их реализацией, а также их учет, контроль и отчетность. Выполнение мероприятий по обеспечению войск и сил денежными средствами начинается с финансового планирования. Финансовое планирование во всех звеньях ВС как составная часть финансового обеспечения представляет особый вид деятельности командиров и начальников, органов материально‑технического обеспечения и финансово‑экономической службы по определению потребности в финансовых ресурсах, их распределению в войсках и обеспечению контроля за их использованием с целью постоянного поддержания войск в высокой степени боевой готовности.

Основной целью финансового планирования в воинских подразделениях выступают решение задач по повышению боеготовности войск в планируемый период, определение объема и структуры потребностей в денежных средствах, выявление источников и способов их удовлетворения с учетом имеющихся внутренних резервов.

В процессе финансового планирования широко используется распределительная функция финансов, назначение которой состоит в том, чтобы создать экономически обоснованные пропорции при планировании фондов денежных средств и дать им правильное направление по видам и родам войск. Используется также и контрольная функция для достижения заданных пропорций в распределении средств и их рационального, строго целевого использования. Подсистема финансового планирования в воинских частях, используемая командованием и другими органами управления, будучи элементом в системе финансового обеспечения, представляет совокупность увязанных, согласованных методов и средств управления экономической деятельностью войск. Она призвана создать условия для устойчивости экономической деятельности в целях поддержания высокой боевой готовности, а в условиях рынка ее роль в формировании финансовых резервов для решения первоочередных задач войск постоянно возрастает.

Финансовое планирование осуществляется во всех звеньях финансово‑экономической службы МО РФ – от заместителя министра обороны и Департамента финансового планирования до финансово‑экономических органов воинских частей. Финансовое планирование в ВС РФ направлено на экономное и эффективное использование материальных и денежных средств, выделяемых на оборону, на выполнение требований законов государства и руководящих документов МОРФ, являясь важнейшим направлением финансовой деятельности воинской части. От его качества зависит бесперебойное удовлетворение денежными средствами всех мероприятий деятельности войск, предусмотренных планами. Сегодня перед Вооруженными силами страны выдвинут ряд новых задач, среди которых главной является повышение качественного уровня боевой готовности войск, требующего создания современной системы управления процессом финансового обеспечения. Это связано с тем, что с началом XXI века в системе финансового обеспечения войск происходят коренные преобразования, такие как введение новых условий действия финансов войскового звена, введение бухгалтерского, а затем бюджетного учета, введение финансирования войск через органы федерального казначейства.

В настоящее время в МО сформирована система финансового обеспечения ВС, в основу которой положен территориально‑отраслевой принцип финансового обеспечения воинских частей и организаций.

В центральном аппарате МО РФ созданы органы военного управления, подчиненные заместителю министра обороны РФ Татьяне Шевцовой.

К сфере деятельности финансово‑экономических служб МО РФ относится решение следующих задач:

– финансово‑экономическое сопровождение размещения и исполнения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в интересах МО РФ;

– составление консолидированной бюджетной (бухгалтерской), статистической и иной отчетности МО РФ, осуществление анализа отчетных показателей и подготовка предложений по оптимизации расходов;

– организация разработки и формирование предложений МО в проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, финансового планирования ресурсного обеспечения в ВС;

– составление, утверждение и ведение бюджетной росписи МО и сводной бюджетной сметы министерства;

– методологическое обеспечение финансового планирования в ВС;

– информационно‑аналитическая поддержка планирования, контроля и принятия управленческих решений руководством МО;

– организация экономического анализа эффективности процессов, проходящих в органах военного управления в части эксплуатации вооружения и военной техники, материально‑технического обеспечения и содержания ВС, капитального строительства, развития и содержания социальной сферы и страхования;

– прогнозирование развития процессов в части эксплуатации вооружения и военной техники, материально‑технического обеспечения и содержания ВС, капитального строительства, развития и содержания социальной сферы и страхования, проходящих в органах военного управления с учетом существующих тенденций в областях экономики, оказывающих непосредственное влияние на результаты деятельности органов военного управления;

– организация деятельности МО в области страхования и участие в разработке законодательных актов РФ, проектов правовых актов президента РФ, правительства РФ и МО по вопросам страхования;

– экономическая оценка вероятных последствии предложений, вырабатываемых органами военного управления в части эксплуатации вооружения и военной техники, материально‑технического обеспечения и содержания ВС, капитального строительства, развития и содержания социальной сферы и страхования;

– координация деятельности центральных органов военного управления по формированию и реализации федеральных целевых программ;

– реализация в ВС государственной политики в области денежного довольствия военнослужащих и оплаты труда лиц гражданского персонала ВС;

– организация контроля за соблюдением законности при назначении и выплате пенсий, пособий, компенсаций и других выплат, предоставлении социальных гарантий гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей;

– обеспечение социальных выплат, пособий и компенсаций личному составу ВС РФ;

– осуществление тарификации штатов и проведение единой штатно‑тарифной политики в ВС;

– проведение мониторинга и анализа расчетов при выполнении государственного оборонного заказа на базе Единой информационной системы (ЕИС) государственного оборонного заказа (ГОЗ), а также информации, поступающей в установленном порядке из внешних источников;

– осуществление оперативного анализа информации, поступающей в ЕИС ГОЗ, информационного развития и взаимодействия с участниками информационного обмена в этой системе;

– осуществление методического сопровождения функционирования ЕИС ГОЗ при выполнении государственного оборонного заказа;

– организация, координация и контроль за мобилизационной подготовкой финансово‑экономических органов ВС;

– методическое сопровождение мероприятий по планированию финансового обеспечения мобилизационного развертывания ВС.

На настоящем этапе в структуру финансово‑экономической службы входят следующие подразделения:

– Департамент экономического анализа и прогнозирования МО РФ;

– Департамент социальных гарантий МО РФ;

– Департамент финансового мониторинга государственного оборонного заказа МО РФ;

– Отдел планирования финансового обеспечения мобилизационного развертывания ВС РФ;

– Департамент финансового обеспечения МО РФ.

Основными направлениями их деятельности являются:

– организация и осуществление финансирования расходов МОРФ за счет ассигнований, выделяемых из федерального бюджета, а также централизованных расчетов в соответствии с принятыми МО бюджетными обязательствами;

– организация бюджетного планирования расходов на обеспечение мероприятий в области международной деятельности, международного военного и военно‑технического сотрудничества РФ с иностранными государствами и международными организациями;

– организация финансового планирования всестороннего обеспечения деятельности ВС по расходам, связанным с мобилизацией и мобилизационной подготовкой;

– обеспечение подготовки финансово‑экономического обоснования мероприятий строительства и развития ВС, планов, программ, правовых актов, а также решений, являющихся основанием для возникновения расходных обязательств.

В заключение следует отметить, что в МО США тоже действует довольно сложная система формирования военных расходов, которая называется «Планирование, программирование, разработка и исполнение бюджета». Эту систему придумал и внедрил в начале 60‑х годов прошлого века бывший тогда главой Пентагона Роберт Макнамара. В то время она именовалась так – система «Планирования, программирования и разработки бюджета». Но затем претерпела ряд изменений.

Сегодня анализ боевых возможностей и потребностей ВС осуществляется в рамках выходящего раз в четыре года доклада министра обороны «Оценка национальной обороны» Конгрессу США. В этом документе анализируется современное состояние ВС и показываются основные направления их дальнейшего развития. На его базе виды ВС и самостоятельные управления МО разрабатывают направления военного строительства с учетом своих особенностей, которые затем реализуются в рамках конкретных программ и проектов. Данный процесс носит сложный комплексный характер. В его реализации принимают участие многочисленные аналитические службы ВС. Более конкретные указания по военному строительству формулируются в «Руководстве по военному планированию», которое также выходит за подписью министра обороны и распространяется на каждую программу МО. На базе этого документа виды ВС и самостоятельные управления разрабатывают так называемые меморандумы о целях программ, в которых подробно расписываются цели и задачи проводимых мероприятий, указываются их участники и необходимые ассигнования.

Владимир Иванов