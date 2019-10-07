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07.10.2019
Независимое военное обозрение

Тенденции развития военного искусства

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Сегодня совершенствование воздушно-космических вооружений особенно важно. Фото с сайта www.mil.ru
Сегодня совершенствование воздушно-космических вооружений особенно важно. Фото с сайта www.mil.ru.

Доктор военных наук Александр Сержантов о разработках Центра военно-стратегических исследований

Кардинальные изменения геополитической обстановки, создание и применение новых вооружений, форм и способов вооруженной борьбы требуют сегодня нестандартных подходов к исследованию проблем войны и мира. О современных тенденциях развития военного искусства рассказал заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации по научной работе, доктор военных наук Александр Сержантов.

Александр Владимирович, приближается 35летняя годовщина со дня образования Центра военностратегических исследований. Какие задачи решает он сегодня?

– Центр был создан как одно из структурных подразделений Генерального штаба Вооруженных сил СССР в 1985 году. Его деятельность была направлена на повышение уровня научных исследований по наиболее значимым проблемам военной стратегии и оперативного искусства в интересах строительства и применения армии и флота советского государства.

ЦВСИ находится на стыке теории и практики, он уникален своим предназначением. Всего один пример. В 1990е годы в ЦВСИ были разработаны предложения по поддержанию стратегического паритета и определены ответные меры по противодействию противнику в случае угрозы развязывания войны. В то время это способствовало реализации комплексной программы разработки средств противодействия различным системам вооружения потенциального противника, в том числе и программы долгосрочных исследований СОИ, известной как звездные войны.

Сегодня ЦВСИ в составе Военной академии Генерального штаба ВС РФ продолжает свою деятельность. Особое внимание Центр уделяет исследованию и обобщению зарубежного и отечественного опыта современных военных конфликтов.

Полученные результаты служат основой, определяющей направления строительства и применения российских Вооруженных Сил на дальнесрочную перспективу.

Выработка научно обоснованных предложений Минобороны России по актуальным проблемам обороны государства требует определенных знаний, умений и навыков. Мы работаем прежде всего на перспективу и обязаны смотреть за горизонт. Стать членом нашего коллектива почетно, но непросто. Помимо высшего специального образования, ученых степеней и званий необходимо обладать широким кругозором, а главное – аналитическими способностями.

Что сегодня оказывает влияние на развитие современного военного искусства?

– Что бы сегодня ни говорили диванные эксперты, но теория военного искусства развивается на основе опыта войн и вооруженных конфликтов под влиянием политических, национальных, географических, экономических и других факторов. А в целом его состояние определяется общим уровнем развития военного дела и средств вооруженной борьбы.

В настоящее время следует исходить из того, что содержание войны как социальнополитического явления существенно изменилось, а ее характер труднопредсказуем. В современных конфликтах доля невоенных мер существенно возросла, они дополняют применение военной силы, оказывая непосредственное влияние на эффективность реализации силовых мер. Это привело к появлению новых форм применения Вооруженных Сил в военном конфликте, например гуманитарной операции.

Особое влияние на содержание современного военного искусства оказало широкое внедрение в военное дело новых информационных технологий. Их способность манипулировать протестным потенциалом населения и радикально настроенной оппозицией определила их статус как одного из самых эффективных видов оружия.

Безусловно, информационное воздействие было актуально и в войнах прошлого, но сейчас оно приобрело первостепенное значение в интересах создания наиболее благоприятных условий для достижения военных целей. Как показала практика, в считанные дни они могут изменить ситуацию в стране и привести к эффекту, сопоставимому с результатами крупномасштабного применения войск и сил.

Анализ военных конфликтов подтверждает тенденцию изменения перечня субъектов современной войны. Если раньше ведение войны было исключительно прерогативой государств и их армий, то в современных условиях к участникам войн можно причислить квазигосударства, террористические организации, частные военные кампании, что привело к появлению такого понятия, как "проксивойны".

В последние время становится главенствующей опасная тенденция начинать военные конфликты путем искусственного наращивания внутреннего протестного потенциала. При этом активно используется потенциал деструктивных сил – иррегулярные вооруженные формирования, общественные объединения и движения, террористические и преступные группировки.

Но главным элементом конфликта любого масштаба была и остается вооруженная борьба. Отмечу, что изменения в ее характере в первую очередь обусловлены отказом от устоявшихся фундаментальных принципов достижения целей военных действий путем наступления и обороны, других традиционных способов использования имеющихся сил и средств.

Очевидно, что, не исключая крупномасштабные войны, следует быть готовым к ведению локальных войн и вооруженных конфликтов с ограниченными целями, а также применения военной силы для нейтрализации военных угроз. Военные конфликты могут происходить между самыми различными по своему технологическому развитию государствами.

По стратегии достижения целей это могут быть классические (стратегии сокрушения и измора противника), асимметричные (стратегии непрямых действий) и гибридные (сочетание всех известных способов ведения межгосударственного противоборства).

А что изменилось и заслуживает особого внимания в зоне ответственности военной составляющей?

– В первую очередь это перераспределение ролей между сферами вооруженного противоборства, использование принципа многосферности, который реализуется не только в традиционных средах (на суше и море, в воздухе и космосе), но и в новых (социальной, цифровой, энергетической и др.) Несмотря на многочисленные трактовки многосферности, считаем, что само понятие не является чемто принципиально новым в военном искусстве.

Необходимость интеграции возможностей по ведению боевых действий во всех сферах вооруженной борьбы для получения преимуществ над противником и снижения уязвимости своих войск была очевидна всегда.

Возьмем Первую мировую войну, конкретно – знаменитый Брусиловский прорыв, в котором впервые общим замыслом были объединены разрозненные операции, бои и удары. Данная тенденция продолжилась и в Великой Отечественной войне, которая охватила всю территорию СССР – от Баренцева до Черного морей.

Освобождение Крыма в 1944 году характеризовалось военными действиями, которые велись одновременно на суше, в воздухе и на море. Кроме того, в обязательном порядке осуществлялись пропагандистские мероприятия, а в интересах обеспечения успеха операции задействовались партизанские формирования и отряды специального назначения.

Отмечу, что в настоящее время принцип многосферности реализован российскими Вооруженными Силами в межвидовых группировках войск (сил), созданных на стратегических направлениях. Нам удалось объединить силы и средства, действующие во всех сферах вооруженного противоборства, под единым руководством командующих войсками Военных округов (Северного флота).

Проблема на современном этапе заключается в реализации эффективных способов применения своих войск и сил, направленных в мирное время на недопущение создания противником благоприятных для него условий, срыв или значительное нарушение его планов, а в военное время – упреждение и разгром его главных группировок войск.

Александр Владимирович, коротко об основных направлениях исследований характера современной вооруженной борьбы.

– В настоящее время коллектив ЦВСИ сосредоточил усилия на решении задачи, поставленной Начальником Генерального штаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым на ежегодной конференции Академии военных наук. Это "опережающее по отношению к практике, непрерывное, целенаправленное проведение исследований по определению возможного характера военных конфликтов, разработке системы форм и способов дйствий как военного, так и невоенного характера, определение направлений развития систем вооружения и военной техники".

Главная целевая установка военного искусства остается без изменений. Не допустить эскалации кризисной ситуации до применения военной силы, а в случае возникновения военного конфликта – разгромить противника. Изменения в характере современных войн, особенно их социальнополитической сущности и стратегического содержания требуют сосредоточить основное внимание на исследовании:

– соотношения, взаимосвязей и противоречий между военными и невоенными методами разрешения кризисных ситуаций в нынешней непредсказуемой международной обстановке;

– стратегических взглядов и возможностей ведущих государств (коалиций) по подготовке, развязыванию и ведению войн и военных действий;

– целей и задач вооруженных сил в военных действиях стратегического масштаба, а также необходимых средств для их достижения;

– содержания, способов и условий подготовки и ведения войны в целом, а также различных форм военных (боевых) действий.

– Основой составных частей военного искусства являются формы применения и способы действий войск. Какова взаимосвязь между вооружением, формами и способами вооруженной борьбы?

– Самая прямая. Не требует доказательств прямое влияние прогресса на развитие вооружения, военной техники и средств поражения. Сегодня ведущие государства мира практически уже перешли от стратегии массового применения живой силы к точечному использованию эффективных средств вооруженной борьбы с меньшими затратами человеческих ресурсов.

В центре управления Воздушно-космических сил. Фото с сайта www.mil.ru

Известно, что российские Вооруженные Силы могут использоваться для решения задач в мирное и военное время.

В первом случае для стратегического (ядерного и неядерного) сдерживания вероятного противника формами их применения могут быть: разведывательноинформационные действия, действия по обеспечению экономической безопасности государства, демонстрации военного присутствия и военной силы, миротворческие действия, действия по охране и защите Государственной границы, пресечения и прекращения внутреннего вооруженного конфликта, по противовоздушной обороне, охране и защите госграницы в воздухе, на суше и на море военными методами.

В вооруженном конфликте за рубежом Вооруженные Силы могут использоваться для силового воздействия на противоборствующие стороны, блокады района (зоны) вооруженного конфликта и принуждения противников к отказу от агрессивных намерений, а также для оказания военной помощи одной из конфликтующих сторон.

При непосредственной угрозе агрессии и в военное время войска (силы) могут применяться в форме операций, сражений, боевых действий, боев и ударов.

Наше время – начало эры войн с применением технологичных, высокоточных обычных средств поражения. Увеличение пространственного размаха военных действий и точности поражения целей, снижение степени присутствия человека на поле боя и развитие средств защиты, изменение приоритетов и объектов воздействия изменили формы и способы вооруженной борьбы в целом.

Убедительный пример влияния технологичного оружия на формы и способы вооруженной борьбы – рост поражающей способности обычных ракет. Так, двукратное повышение мощности заряда и точности наведения ракеты на цель повышает этот показатель на 40% и 400% соответственно. Подобные факты требуют уточнения подходов к планированию и ведению боевых действий.

Какие факторы, по вашему мнению, оказывают сегодня решающее влияние на содержание вооруженной борьбы?

– Один из них – развитие высокоточного оружия (ВТО), появление новых средств радиоэлектронной борьбы, разведки и навигации космического базирования. Их влияние обусловило появление новой формы вооруженной борьбы – высокоточного сражения, суть которого – напряженная борьба сторон на суше, на море (в океане), в воздухе и космосе. Боевые действия на земле будут проходить в форме оборонительнонаступательных и встречных сражений (боевых действий), рейдовых действий с глубоким вклинением в оперативные (боевые) порядки войск сторон для использования результатов огневых ударов и закрепления достигнутого успеха.

До 50х годов прошлого века главным объектом воздействия была живая сила противника. Сегодня центр силового противоборства перемещается в воздушнокосмическую и информационную сферы, область управления государством и его экономикой. Стремление максимально сохранить живую силу в ходе боевых действий привело к активному внедрению в войска боевых робототехнических комплексов.

Решающую роль авиации, ВТО и радиоэлектронных средств, помехоустойчивых средств ПВО и других вооружений в разгроме противника подтверждает опыт прошлых вооруженных конфликтов. Сегодня это важнейшие тенденции и характерные черты вооруженной борьбы, современных и будущих операций.

Современная вооруженная борьба – это высокоточная, сверхинтенсивная и диверсионная борьба, основанная на технологическом превосходстве. Базовым элементом агрессивного потенциала сегодня являются силы и средства воздушнокосмического нападения, без которых не обходится ни один конфликт. Сегодня тот, кто не способен эффективно противостоять воздушнокосмическому противнику, терпит поражение.

Несмотря на особую значимость результатов борьбы в воздушнокосмической сфере и на море, окончательную точку в войне ставят сухопутные группировки. Наглядный тому пример – война в Сирии.

Вывод очевиден – совершенствование вооружений и военной техники непосредственно влияет на формы применения и способы действий войск, вооруженную борьбу в целом. Военные действия в будущих войнах и вооруженных конфликтах будут проходить под диктовку той страны, которая в наибольшей степени способна практически реализовать достижения в военной и технологических областях.

Александр Владимирович, Ваше мнение о гибридных войнах?

– Термин "гибридная война" имеет западное происхождение и используется с подачи зарубежных СМИ. Созданная на Западе теория гибридных войн сегодня практически отрабатывается по всему миру. Суть ее в совместном применении жесткой и мягкой силы при отсутствии желаемых результатов от цветных революций. Навязывание ее авторства нам – стремление представить Россию всему миру как более опасную угрозу, чем во времена холодной войны.

Характерные черты гибридной войны – высокая адаптивность к условиям ее подготовки и ведения, непрерывность, взаимосвязь с цветными революциями и многомерная борьба в военной, информационной, экономической, политической, социокультурной и других областях. Гибридная, как и конвенциональная война ведется по единому замыслу для разрушения основ государства, подрыва его экономики, дестабилизации внутренней социальнополитической обстановки.

Разнообразие применяемых мер размывает границы между действиями регулярных и иррегулярных формирований, наемников и террористов, сопровождаются неизбирательным насилием и криминальными акциями. Отсутствие четких критериев гибридных действий, хаотичность создания (распада) иррегулярных структур и применяемых ими средств значительно усложняет прогнозирование и подготовку таких конфликтов.

А по сути, это состояние "ни войны, ни мира" с расплывчатыми границами между ними. В таких условиях война не объявляется, а начинается и ведется нестандартно при достаточно длительном и скрытном периоде ее подготовки для стороныжертвы. Стирание различий между войной и миром – еще одна характерная особенность и тенденция XXI века.

Каковы же роль и место ВС РФ в условиях "ни войны, ни мира"?

– В таких условиях ВС РФ играют исключительную роль в общей системе обороны страны. А если коротко: они должны быть готовы к немедленному отражению агрессии против Российской Федерации и решению задач за ее пределами в интересах защиты своих национальных интересов.

Это обусловлено минимизацией периода непосредственной угрозы агрессии и времени на подготовку к ее отражению, которое можт исчисляться часами и минутами.

Жесткие требования к ВС РФ обусловлены также и вероятными особенностями военных действий будущих войн. В первую очередь это постоянная угроза внезапного упреждающего электронноогневого удара, возможность применения противником новых видов оружия, скоротечность воздушноназемных сражений без сплошного фронта при открытых флангах, острая борьба за инициативу, господство в воздушнокосмическом и информационном пространстве, резкие изменения обстановки при высокой мобильности войск, большой пространственный размах боевых действий, необходимость защиты войск, населения и объектов от ударов противника.

Эти требования весьма актуальны в свете разработки Пентагоном принципиально новой стратегии ведения военных действий – "троянский конь". В США не скрывают, что новая стратегия направлена против России и Китая. Суть ее – незаметное вторжение на территорию противника при решающей роли военновоздушных сил с одновременными ударами по важным объектам. Эти действия будут планироваться с учетом результатов действий радикально настроенной оппозиции по дестабилизации внутренней обстановки.

По словам начальника Генштаба ВС РФ, генерала армии Валерия Герасимова, "Российская Федерация готова к ведению войны по любой из стратегий. Основой нашего ответа является стратегия активной обороны, базирующаяся на теоретических проработках и обосновании комплекса мер, направленных прежде всего на превентивную нейтрализацию угроз безопасности государства".

Другими словами, каждый "троянский конь" имеет свое "ахиллесово копыто".

Каковы основные задачи и тенденции развития военного искусства в современных реалиях?

– Достичь победы в будущей войне даже политически и экономически сильная страна не сможет без достаточно высокого уровня военного искусства к моменту ее начала. Его развитие в ходе войны сопровождается большими человеческими, территориальными и финансовыми потерями.

Военное искусство не универсально, каждая страна имеет свои формы и способы ведения боевых действий. Но военное искусство любой страны должно решать три первоочередные задачи:

– способствовать созданию боеспособных войск и их подготовке к войне с учетом военнополитических и социальноэкономических факторов в мире и государстве;

– совершенствовать известные и разрабатывать новые принципы и приемы ведения военных действий для решения вероятных задач в предстоящей войне;

– обеспечивать высокую боевую готовность существующих воинских формирований путем поддержания оптимальной степени их всесторонней укомплектованности и унификации их организационной структуры.

При этом следует исходить из принципа достаточности уровня военного искусства и боевой мощи государства, которые охладят потенциальных противников и будут способствовать социальноэкономическому развитию государства. Будущая война предполагает более гибкие и разнообразные формы применения войск и боевых действий.

В новых условиях принцип сосредоточения сил и средств на решающем направлении должен реализовываться главным образом не маневром войск, а массированным применением огневых средств. Войска на направления главных ударов должны выдвигаться в самый последний момент.

В современных условиях достижение стратегических результатов будет определяться успехом боевых действий в оперативном и тактическом масштабе, а средства стратегического значения могут быть использованы в интересах решения задач на оперативном и тактическом уровнях.

Александр Владимирович, какие еще изменения в развитии военного искусства заслуживают внимания современных исследователей?

– Продолжается сближение наступательных и оборонительных способов действий, которые в будущем представляются как сочетание огневых и радиоэлектронных ударов. Увеличение дальности и эффективности огневых средств требует уточнения способов действий войск в наступлении и в обороне, превращения бесконтактной войны в контактную, нежелательную для противника, оснащенного дальнобойным ВТО.

Особое значение приобретает способность быстрого вывода из строя объектов инфраструктуры политического и экономического управления противника, его систем связи и радиоэлектронной борьбы.

Важная роль в будущих войнах будет принадлежать защищенной и помехоустойчивой системе ПВО, способной эффективно противостоять современным, в том числе и перспективным средствам воздушнокосмического нападения противника. Система ПВО должна быть эшелонированной, многоуровневой с элементами защиты от крылатых и баллистических ракет, а также БПЛА.

Необходимость подготовки и проведения наземных операций сухопутными группировками, несмотря на решающее влияние господства в воздухе и массированное применение ВТО, сохранится. При этом результативность действий войск, которая значительно зависит от поддержки с воздуха, может быть снижена в случае эффективных действий средств ПВО на поле боя.

Характерная черта боевых действий на тактическом уровне – увеличение дальности огневого боя. Способность войск наносить значительное огневое поражение противнику до момента непосредственного соприкосновения с ним обеспечит непрерывность наступления, внезапность и стремительность ударов, их высокую активность, маневренность и устойчивость. Важной характерной особенностью боя станет срыв и отражение воздушных ударов противника, борьба за господство в воздухе.

В завершение хочу отметить, что некоторые тенденции развития военного искусства с учетом новых средств вооруженной борьбы и изменения взглядов на характер ее ведения более подробно будут рассмотрены в последующих публикациях Центра военностратегических исследований Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

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