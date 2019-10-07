Тенденции развития военного искусства

Сегодня совершенствование воздушно-космических вооружений особенно важно. Фото с сайта www.mil.ru.

Доктор военных наук Александр Сержантов о разработках Центра военно-стратегических исследований

Кардинальные изменения геополитической обстановки, создание и применение новых вооружений, форм и способов вооруженной борьбы требуют сегодня нестандартных подходов к исследованию проблем войны и мира. О современных тенденциях развития военного искусства рассказал заместитель начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации по научной работе, доктор военных наук Александр Сержантов.

– Александр Владимирович, приближается 35летняя годовщина со дня образования Центра военностратегических исследований. Какие задачи решает он сегодня?

– Центр был создан как одно из структурных подразделений Генерального штаба Вооруженных сил СССР в 1985 году. Его деятельность была направлена на повышение уровня научных исследований по наиболее значимым проблемам военной стратегии и оперативного искусства в интересах строительства и применения армии и флота советского государства.

ЦВСИ находится на стыке теории и практики, он уникален своим предназначением. Всего один пример. В 1990е годы в ЦВСИ были разработаны предложения по поддержанию стратегического паритета и определены ответные меры по противодействию противнику в случае угрозы развязывания войны. В то время это способствовало реализации комплексной программы разработки средств противодействия различным системам вооружения потенциального противника, в том числе и программы долгосрочных исследований СОИ, известной как звездные войны.

Сегодня ЦВСИ в составе Военной академии Генерального штаба ВС РФ продолжает свою деятельность. Особое внимание Центр уделяет исследованию и обобщению зарубежного и отечественного опыта современных военных конфликтов.

Полученные результаты служат основой, определяющей направления строительства и применения российских Вооруженных Сил на дальнесрочную перспективу.

Выработка научно обоснованных предложений Минобороны России по актуальным проблемам обороны государства требует определенных знаний, умений и навыков. Мы работаем прежде всего на перспективу и обязаны смотреть за горизонт. Стать членом нашего коллектива почетно, но непросто. Помимо высшего специального образования, ученых степеней и званий необходимо обладать широким кругозором, а главное – аналитическими способностями.

– Что сегодня оказывает влияние на развитие современного военного искусства?

– Что бы сегодня ни говорили диванные эксперты, но теория военного искусства развивается на основе опыта войн и вооруженных конфликтов под влиянием политических, национальных, географических, экономических и других факторов. А в целом его состояние определяется общим уровнем развития военного дела и средств вооруженной борьбы.

В настоящее время следует исходить из того, что содержание войны как социальнополитического явления существенно изменилось, а ее характер труднопредсказуем. В современных конфликтах доля невоенных мер существенно возросла, они дополняют применение военной силы, оказывая непосредственное влияние на эффективность реализации силовых мер. Это привело к появлению новых форм применения Вооруженных Сил в военном конфликте, например гуманитарной операции.

Особое влияние на содержание современного военного искусства оказало широкое внедрение в военное дело новых информационных технологий. Их способность манипулировать протестным потенциалом населения и радикально настроенной оппозицией определила их статус как одного из самых эффективных видов оружия.

Безусловно, информационное воздействие было актуально и в войнах прошлого, но сейчас оно приобрело первостепенное значение в интересах создания наиболее благоприятных условий для достижения военных целей. Как показала практика, в считанные дни они могут изменить ситуацию в стране и привести к эффекту, сопоставимому с результатами крупномасштабного применения войск и сил.

Анализ военных конфликтов подтверждает тенденцию изменения перечня субъектов современной войны. Если раньше ведение войны было исключительно прерогативой государств и их армий, то в современных условиях к участникам войн можно причислить квазигосударства, террористические организации, частные военные кампании, что привело к появлению такого понятия, как "проксивойны".

В последние время становится главенствующей опасная тенденция начинать военные конфликты путем искусственного наращивания внутреннего протестного потенциала. При этом активно используется потенциал деструктивных сил – иррегулярные вооруженные формирования, общественные объединения и движения, террористические и преступные группировки.

Но главным элементом конфликта любого масштаба была и остается вооруженная борьба. Отмечу, что изменения в ее характере в первую очередь обусловлены отказом от устоявшихся фундаментальных принципов достижения целей военных действий путем наступления и обороны, других традиционных способов использования имеющихся сил и средств.

Очевидно, что, не исключая крупномасштабные войны, следует быть готовым к ведению локальных войн и вооруженных конфликтов с ограниченными целями, а также применения военной силы для нейтрализации военных угроз. Военные конфликты могут происходить между самыми различными по своему технологическому развитию государствами.

По стратегии достижения целей это могут быть классические (стратегии сокрушения и измора противника), асимметричные (стратегии непрямых действий) и гибридные (сочетание всех известных способов ведения межгосударственного противоборства).

– А что изменилось и заслуживает особого внимания в зоне ответственности военной составляющей?

– В первую очередь это перераспределение ролей между сферами вооруженного противоборства, использование принципа многосферности, который реализуется не только в традиционных средах (на суше и море, в воздухе и космосе), но и в новых (социальной, цифровой, энергетической и др.) Несмотря на многочисленные трактовки многосферности, считаем, что само понятие не является чемто принципиально новым в военном искусстве.

Необходимость интеграции возможностей по ведению боевых действий во всех сферах вооруженной борьбы для получения преимуществ над противником и снижения уязвимости своих войск была очевидна всегда.

Возьмем Первую мировую войну, конкретно – знаменитый Брусиловский прорыв, в котором впервые общим замыслом были объединены разрозненные операции, бои и удары. Данная тенденция продолжилась и в Великой Отечественной войне, которая охватила всю территорию СССР – от Баренцева до Черного морей.

Освобождение Крыма в 1944 году характеризовалось военными действиями, которые велись одновременно на суше, в воздухе и на море. Кроме того, в обязательном порядке осуществлялись пропагандистские мероприятия, а в интересах обеспечения успеха операции задействовались партизанские формирования и отряды специального назначения.

Отмечу, что в настоящее время принцип многосферности реализован российскими Вооруженными Силами в межвидовых группировках войск (сил), созданных на стратегических направлениях. Нам удалось объединить силы и средства, действующие во всех сферах вооруженного противоборства, под единым руководством командующих войсками Военных округов (Северного флота).

Проблема на современном этапе заключается в реализации эффективных способов применения своих войск и сил, направленных в мирное время на недопущение создания противником благоприятных для него условий, срыв или значительное нарушение его планов, а в военное время – упреждение и разгром его главных группировок войск.

– Александр Владимирович, коротко об основных направлениях исследований характера современной вооруженной борьбы.

– В настоящее время коллектив ЦВСИ сосредоточил усилия на решении задачи, поставленной Начальником Генерального штаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым на ежегодной конференции Академии военных наук. Это "опережающее по отношению к практике, непрерывное, целенаправленное проведение исследований по определению возможного характера военных конфликтов, разработке системы форм и способов дйствий как военного, так и невоенного характера, определение направлений развития систем вооружения и военной техники".

Главная целевая установка военного искусства остается без изменений. Не допустить эскалации кризисной ситуации до применения военной силы, а в случае возникновения военного конфликта – разгромить противника. Изменения в характере современных войн, особенно их социальнополитической сущности и стратегического содержания требуют сосредоточить основное внимание на исследовании:

– соотношения, взаимосвязей и противоречий между военными и невоенными методами разрешения кризисных ситуаций в нынешней непредсказуемой международной обстановке;

– стратегических взглядов и возможностей ведущих государств (коалиций) по подготовке, развязыванию и ведению войн и военных действий;

– целей и задач вооруженных сил в военных действиях стратегического масштаба, а также необходимых средств для их достижения;

– содержания, способов и условий подготовки и ведения войны в целом, а также различных форм военных (боевых) действий.

– Основой составных частей военного искусства являются формы применения и способы действий войск. Какова взаимосвязь между вооружением, формами и способами вооруженной борьбы?

– Самая прямая. Не требует доказательств прямое влияние прогресса на развитие вооружения, военной техники и средств поражения. Сегодня ведущие государства мира практически уже перешли от стратегии массового применения живой силы к точечному использованию эффективных средств вооруженной борьбы с меньшими затратами человеческих ресурсов.

В центре управления Воздушно-космических сил. Фото с сайта www.mil.ru

Известно, что российские Вооруженные Силы могут использоваться для решения задач в мирное и военное время.

В первом случае для стратегического (ядерного и неядерного) сдерживания вероятного противника формами их применения могут быть: разведывательноинформационные действия, действия по обеспечению экономической безопасности государства, демонстрации военного присутствия и военной силы, миротворческие действия, действия по охране и защите Государственной границы, пресечения и прекращения внутреннего вооруженного конфликта, по противовоздушной обороне, охране и защите госграницы в воздухе, на суше и на море военными методами.

В вооруженном конфликте за рубежом Вооруженные Силы могут использоваться для силового воздействия на противоборствующие стороны, блокады района (зоны) вооруженного конфликта и принуждения противников к отказу от агрессивных намерений, а также для оказания военной помощи одной из конфликтующих сторон.

При непосредственной угрозе агрессии и в военное время войска (силы) могут применяться в форме операций, сражений, боевых действий, боев и ударов.

Наше время – начало эры войн с применением технологичных, высокоточных обычных средств поражения. Увеличение пространственного размаха военных действий и точности поражения целей, снижение степени присутствия человека на поле боя и развитие средств защиты, изменение приоритетов и объектов воздействия изменили формы и способы вооруженной борьбы в целом.

Убедительный пример влияния технологичного оружия на формы и способы вооруженной борьбы – рост поражающей способности обычных ракет. Так, двукратное повышение мощности заряда и точности наведения ракеты на цель повышает этот показатель на 40% и 400% соответственно. Подобные факты требуют уточнения подходов к планированию и ведению боевых действий.

– Какие факторы, по вашему мнению, оказывают сегодня решающее влияние на содержание вооруженной борьбы?

– Один из них – развитие высокоточного оружия (ВТО), появление новых средств радиоэлектронной борьбы, разведки и навигации космического базирования. Их влияние обусловило появление новой формы вооруженной борьбы – высокоточного сражения, суть которого – напряженная борьба сторон на суше, на море (в океане), в воздухе и космосе. Боевые действия на земле будут проходить в форме оборонительнонаступательных и встречных сражений (боевых действий), рейдовых действий с глубоким вклинением в оперативные (боевые) порядки войск сторон для использования результатов огневых ударов и закрепления достигнутого успеха.

До 50х годов прошлого века главным объектом воздействия была живая сила противника. Сегодня центр силового противоборства перемещается в воздушнокосмическую и информационную сферы, область управления государством и его экономикой. Стремление максимально сохранить живую силу в ходе боевых действий привело к активному внедрению в войска боевых робототехнических комплексов.

Решающую роль авиации, ВТО и радиоэлектронных средств, помехоустойчивых средств ПВО и других вооружений в разгроме противника подтверждает опыт прошлых вооруженных конфликтов. Сегодня это важнейшие тенденции и характерные черты вооруженной борьбы, современных и будущих операций.

Современная вооруженная борьба – это высокоточная, сверхинтенсивная и диверсионная борьба, основанная на технологическом превосходстве. Базовым элементом агрессивного потенциала сегодня являются силы и средства воздушнокосмического нападения, без которых не обходится ни один конфликт. Сегодня тот, кто не способен эффективно противостоять воздушнокосмическому противнику, терпит поражение.

Несмотря на особую значимость результатов борьбы в воздушнокосмической сфере и на море, окончательную точку в войне ставят сухопутные группировки. Наглядный тому пример – война в Сирии.

Вывод очевиден – совершенствование вооружений и военной техники непосредственно влияет на формы применения и способы действий войск, вооруженную борьбу в целом. Военные действия в будущих войнах и вооруженных конфликтах будут проходить под диктовку той страны, которая в наибольшей степени способна практически реализовать достижения в военной и технологических областях.

– Александр Владимирович, Ваше мнение о гибридных войнах?

– Термин "гибридная война" имеет западное происхождение и используется с подачи зарубежных СМИ. Созданная на Западе теория гибридных войн сегодня практически отрабатывается по всему миру. Суть ее в совместном применении жесткой и мягкой силы при отсутствии желаемых результатов от цветных революций. Навязывание ее авторства нам – стремление представить Россию всему миру как более опасную угрозу, чем во времена холодной войны.

Характерные черты гибридной войны – высокая адаптивность к условиям ее подготовки и ведения, непрерывность, взаимосвязь с цветными революциями и многомерная борьба в военной, информационной, экономической, политической, социокультурной и других областях. Гибридная, как и конвенциональная война ведется по единому замыслу для разрушения основ государства, подрыва его экономики, дестабилизации внутренней социальнополитической обстановки.

Разнообразие применяемых мер размывает границы между действиями регулярных и иррегулярных формирований, наемников и террористов, сопровождаются неизбирательным насилием и криминальными акциями. Отсутствие четких критериев гибридных действий, хаотичность создания (распада) иррегулярных структур и применяемых ими средств значительно усложняет прогнозирование и подготовку таких конфликтов.

А по сути, это состояние "ни войны, ни мира" с расплывчатыми границами между ними. В таких условиях война не объявляется, а начинается и ведется нестандартно при достаточно длительном и скрытном периоде ее подготовки для стороныжертвы. Стирание различий между войной и миром – еще одна характерная особенность и тенденция XXI века.

– Каковы же роль и место ВС РФ в условиях "ни войны, ни мира"?

– В таких условиях ВС РФ играют исключительную роль в общей системе обороны страны. А если коротко: они должны быть готовы к немедленному отражению агрессии против Российской Федерации и решению задач за ее пределами в интересах защиты своих национальных интересов.

Это обусловлено минимизацией периода непосредственной угрозы агрессии и времени на подготовку к ее отражению, которое можт исчисляться часами и минутами.

Жесткие требования к ВС РФ обусловлены также и вероятными особенностями военных действий будущих войн. В первую очередь это постоянная угроза внезапного упреждающего электронноогневого удара, возможность применения противником новых видов оружия, скоротечность воздушноназемных сражений без сплошного фронта при открытых флангах, острая борьба за инициативу, господство в воздушнокосмическом и информационном пространстве, резкие изменения обстановки при высокой мобильности войск, большой пространственный размах боевых действий, необходимость защиты войск, населения и объектов от ударов противника.

Эти требования весьма актуальны в свете разработки Пентагоном принципиально новой стратегии ведения военных действий – "троянский конь". В США не скрывают, что новая стратегия направлена против России и Китая. Суть ее – незаметное вторжение на территорию противника при решающей роли военновоздушных сил с одновременными ударами по важным объектам. Эти действия будут планироваться с учетом результатов действий радикально настроенной оппозиции по дестабилизации внутренней обстановки.

По словам начальника Генштаба ВС РФ, генерала армии Валерия Герасимова, "Российская Федерация готова к ведению войны по любой из стратегий. Основой нашего ответа является стратегия активной обороны, базирующаяся на теоретических проработках и обосновании комплекса мер, направленных прежде всего на превентивную нейтрализацию угроз безопасности государства".

Другими словами, каждый "троянский конь" имеет свое "ахиллесово копыто".

– Каковы основные задачи и тенденции развития военного искусства в современных реалиях?

– Достичь победы в будущей войне даже политически и экономически сильная страна не сможет без достаточно высокого уровня военного искусства к моменту ее начала. Его развитие в ходе войны сопровождается большими человеческими, территориальными и финансовыми потерями.

Военное искусство не универсально, каждая страна имеет свои формы и способы ведения боевых действий. Но военное искусство любой страны должно решать три первоочередные задачи:

– способствовать созданию боеспособных войск и их подготовке к войне с учетом военнополитических и социальноэкономических факторов в мире и государстве;

– совершенствовать известные и разрабатывать новые принципы и приемы ведения военных действий для решения вероятных задач в предстоящей войне;

– обеспечивать высокую боевую готовность существующих воинских формирований путем поддержания оптимальной степени их всесторонней укомплектованности и унификации их организационной структуры.

При этом следует исходить из принципа достаточности уровня военного искусства и боевой мощи государства, которые охладят потенциальных противников и будут способствовать социальноэкономическому развитию государства. Будущая война предполагает более гибкие и разнообразные формы применения войск и боевых действий.

В новых условиях принцип сосредоточения сил и средств на решающем направлении должен реализовываться главным образом не маневром войск, а массированным применением огневых средств. Войска на направления главных ударов должны выдвигаться в самый последний момент.

В современных условиях достижение стратегических результатов будет определяться успехом боевых действий в оперативном и тактическом масштабе, а средства стратегического значения могут быть использованы в интересах решения задач на оперативном и тактическом уровнях.

– Александр Владимирович, какие еще изменения в развитии военного искусства заслуживают внимания современных исследователей?

– Продолжается сближение наступательных и оборонительных способов действий, которые в будущем представляются как сочетание огневых и радиоэлектронных ударов. Увеличение дальности и эффективности огневых средств требует уточнения способов действий войск в наступлении и в обороне, превращения бесконтактной войны в контактную, нежелательную для противника, оснащенного дальнобойным ВТО.

Особое значение приобретает способность быстрого вывода из строя объектов инфраструктуры политического и экономического управления противника, его систем связи и радиоэлектронной борьбы.

Важная роль в будущих войнах будет принадлежать защищенной и помехоустойчивой системе ПВО, способной эффективно противостоять современным, в том числе и перспективным средствам воздушнокосмического нападения противника. Система ПВО должна быть эшелонированной, многоуровневой с элементами защиты от крылатых и баллистических ракет, а также БПЛА.

Необходимость подготовки и проведения наземных операций сухопутными группировками, несмотря на решающее влияние господства в воздухе и массированное применение ВТО, сохранится. При этом результативность действий войск, которая значительно зависит от поддержки с воздуха, может быть снижена в случае эффективных действий средств ПВО на поле боя.

Характерная черта боевых действий на тактическом уровне – увеличение дальности огневого боя. Способность войск наносить значительное огневое поражение противнику до момента непосредственного соприкосновения с ним обеспечит непрерывность наступления, внезапность и стремительность ударов, их высокую активность, маневренность и устойчивость. Важной характерной особенностью боя станет срыв и отражение воздушных ударов противника, борьба за господство в воздухе.

В завершение хочу отметить, что некоторые тенденции развития военного искусства с учетом новых средств вооруженной борьбы и изменения взглядов на характер ее ведения более подробно будут рассмотрены в последующих публикациях Центра военностратегических исследований Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.