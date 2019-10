"Железный купол" на земле и на море

Состав и боевые возможности израильского противоракетного комплекса ближнего рубежа

В настоящее время в Израиле создана и достаточно успешно действует эшелонированная система противоракетной обороны (ПРО), одним из элементов которой, причем одним из наиболее важных, является всепогодный тактический комплекс ПРО "Железный купол" (англоязычный вариант названия – Iron Dome). Он обеспечивает защиту израильских городов и важных объектов на ближнем рубеже. Комплекс в первую очередь предназначен для перехвата неуправляемых ракет, реактивных и артиллерийских снарядов, а также минометных мин, но при необходимости может применяться и для поражения отдельных пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.

История создания "Железного купола" и результаты его боевого применения заслуживают отдельного материала (а то и нескольких), поэтому в данном случае мы рассмотрим только состав этого противоракетного комплекса и имеющиеся на сегодня его модификации различного типа базирования.

Главное – мобильность

В состав комплекса "Железный купол", по данным компанииразработчика и по информации, которую можно почерпнуть в общедоступных зарубежных источниках, входят следующие системы и оборудование.

Пункт боевого управления и контроля, в котором располагаются все командноконтрольное оборудование и автоматизированные рабочие места операторов боевого расчета комплекса.

При этом боевая информационноуправляющая система комплекса среди прочего обеспечивает, по данным от РЛС, расчет траектории полета целей и определяет – опасна она или нет, то есть подлежит ли перехвату или она не угрожает обороняемому объекту и на нее можно не тратить дорогостоящие противоракеты. Пункт боевого управления и контроля может располагаться на расстоянии нескольких сот метров от места расположения РЛС и пусковых установок (ПУ) комплекса, что повышает живучесть батареи.

Трехкоординатная многоцелевая РЛС типа EL/M2084 MMR, которая разработана и выпускается компанией ELTA Systems и представляет собой станцию буксируемого типа, предназначенную для обнаружения и сопровождения неуправляемых ракет, реактивных и артиллерийских снарядов, а также минометных мин и БЛА. Дополнительное преимущество станции обеспечивает тот факт, что она является аэромобильной – возможна ее переброска самолетами размерности С130.

Станция работает в частотном диапазоне S, комплектуется активной фазированной антенной решеткой (АФАР) с большим количеством приемопередающих модулей и современными средствами отображения тактической обстановки, включая многофункциональные цветные дисплеи с высоким разрешением, а также встроенными средствами диагностики и соответствующими тренажерными средствами для обучения личного состава боевого расчета.

По данным, изложенным на сайте компании IAI, в состав которой входит ELTA Systems, станция EL/M2084 MMR имеет следующие основные тактикотехнические характеристики:

– зона обзора по азимуту в секторном режиме – 120 градусов;

– зона обзора по азимуту в режиме кругового обзора – 360 градусов;

– зона обзора по углу места – 50 градусов;

– количество перехватываемых и сопровождаемых целей в "противоракетном режиме" – до 200 целей в минуту;

– количество перехватываемых и сопровождаемых целей в режиме обзора воздушного пространства – до 1100 целей в минуту;

– ошибка определения координат цели в режиме перехвата неуправляемых ракет, реактивных и артиллерийских снарядов – не хуже 0,3% от дистанции;

– дальность обнаружения целей в режиме обзора воздушного пространства – до 256 морских миль (около 474 км);

– дальность обнаружения целей в режиме перехвата комплекса противоракетной обороны – 100 км.

Утверждается также, что время развертывания данной станции на позиции из походного положения в боевое не превышает 20 минут.

Следует особо отметить, что, по данным компанииразработчика, особенности конструкции применяемой в составе станции АФАР позволяют наращивать возможности РЛС путем стыковки дополнительных функциональных модулей. Также отметим, что данная РЛС, как и в случае со станциями контрбатарейной борьбы, способна обнаруживать (засекать) точку выстрела снаряда или пуска ракеты.

Буксируемая пусковая установка на 20 противоракет и собственно сами противоракеты. В типовом варианте в состав батареи включается три ПУ, что позволяет прикрыть от неуправляемых ракет и реактивных снарядов район площадью до 150 кв. км, но при условии, что данные боеприпасы запускаются противником в радиусе 15 км от обороняемого объекта, а сами ПУ и РЛС расположены наиболее оптимальным образом.

Ракетаперехватчик типа "Тамир" (Tamir, в переводе с иврита – "Ракетаперехватчик"), которая представляет собой управляемую ракету класса "поверхность – воздух", выполненную по схеме "утка" с развитыми аэродинамическими рулями, обеспечивающими ракетеперехватчику активное маневрирование при перехвате цели. Длина ракеты – 3 м, диаметр – 160 мм, масса ракеты – 90 кг, масса боевой части – 11 кг, максимальная скорость полета – 700 м/с, дальность пуска – 4­–70 км, максимальная досягаемость по высоте – 10 км. Взрыватель на ракетеперехватчике – неконтактный (по некоторым данным, активный лазерный), боевая часть ракеты – осколочнофугасная, так называемого интеллектуального типа.

Система наведения противоракеты "Тамир" – комбинированная: на начальном этапе траектории полета – по командам коррекции от оператора пункта боевого управления и контроля, на конечном этапе – при помощи собственной радиолокационной головки самонаведения. Последняя размещена в головной части ракеты и закрыта пластиковым обтекателем, который отстреливается на конечном участке за несколько секунд до перехвата цели и осуществляет точное наведение ракетыперехватчика.

Одним из недостатков противоракеты "Тамир", по мнению военных экспертов, является отсутствие у нее газодинамической системы склонения ракеты после выхода из ячейки ПУ в сторону цели, что позволяет обеспечить ракетеперехватчику более оптимальную траекторию полета к назначенной ей для поражения цели.

Следует также отметить, что с сентября 2014 года работы по ракете ведутся не самой компанией Rafael, которая была подрядчиком по ракете изначально, а уже в рамках соответствующей международной кооперации вместе с крупной американкой оружейной компанией Raytheon. Работы ведутся в соответствии с подписанным в указанном месяце контрактом стоимостью 149,3 млн долл.

Вероятно, с тех пор были подписаны и другие соглашения по данному вопросу, поскольку, как сообщил в интервью изданию Times of Israel в январе 2019 года Крис Кинг, директор компании Raytheon по программам, реализуемым совместно с израильскими партнерами, примерно 70% ракетперехватчиков "Тамир" выпускается на предприятиях американской компании, расположенных в 26 штатах Америки. Более того, компания Raytheon в соответствии с условиями заключенного в сентябре 2014 года соглашения занимается маркетингом на территории США системы "Скайхантер", которая фактически представляет собой комплекс "Железный купол".

Все элементы комплекса "Железный купол" выполнены в соответствии с требованиями "контейнерной" технологии, что позволяет достаточно легко транспортировать их на грузовых автомобилях или военнотранспортными самолетами, а также оперативно разворачивать (сворачивать) комплекс. Одну батарею комплекса обслуживает личный состав численностью около 100 человек.

Стоимость разработки комплекса "Железный купол" и его закупочная цена в разных источниках отличаются, причем зачастую весьма существенно. В качестве одного из наиболее свежих примеров приведем информацию, изложенную Джейсоном Шерманом, журналистом Times of Israel, в его статье "US to buy two Iron Dome batteries as first part of $1. 7b missile defense project", опубликованной в этом издании: многоцелевая радиолокационная станция типа EL/M2084 MMR – 34,7 млн долл., пункт боевого управления и контроля – 4 млн долл., пусковая установка на 20 противоракет – 1,37 млн долл., ракетаперехватчик "Тамир" – 150 тыс. долл.

Развитие семейства

Следующим этапом в истории противоракетного комлекса ближнего рубежа "Железный купол" стало создание модификации корабельного базирования. Данный вариант этой системы оружия получил условное обозначение "CDome", хотя в ряде источников он также именуется как "Железный купол на море" (Iron Dome of the Sea).

Впервые информация о данном варианте рассматриваемого нами комплекса противоракетной обороны появилась в октябре 2014 года – о работах по нему на парижской международной выставке военноморских вооружений и военноморской техники "Евронаваль" сообщила компания Rafael.

В состав морского варианта "Железного купола" входят 10зарядная пусковая установка, ракетаперехватчик "Тамир" и корабельная система управления огнем, получающая данные целеуказания от собственных корабельных радиолокационных средств и систем управления огнем. Малые габариты и вес комплекса, по словам разработчика, позволяют устанавливать его на боевые надводные корабли небольшого водоизмещения (корветы, патрульные корабли и пр.), а также морские нефте- и газодобывающие платформы.

Первые огневые испытания комплекса прошли в начале мая 2016 года. По словам представителя Военноморских сил (ВМС) Израиля полковника Ариэля Шира, комплекс успешно осуществил перехват и уничтожение "нескольких ракет", подтвердив "способность ВМС Израиля осуществлять защиту стратегических морских объектов от ударов баллистических ракет малой дальности" (под морскими объектами, вероятно, понимаются нефте- и газодобывающие платформы).

Причем на фото и видео с испытаний, представленных тогда в израильских СМИ, а также размещенных позже на сайте компании "Рафаэль", отчетливо видно, что стрельба ведется из пусковой установки, размещенной на взлетнопосадочной площадке, расположенной в корме одного из боевых кораблей ВМС Израиля.

А уже 27 ноября 2017 года после успешного завершения испытаний система противоракетной обороны "Железный купол" в ее корабельном варианте базирования была принята ВМС Израиля в эксплуатацию.

Испытания имели целью изучение возможностей данного комплекса противоракетной обороны, который раньше имел только сухопутный вариант базирования, по поражению различных целей. Они проводились в течение нескольких дней совместно военнослужащими ВМС и ВВС Израиля, а также специалистами компании "Рафаэль" и Управления по противоракетной обороне Минобороны Израиля.

"Мы провели успешное учение, ставшее кульминацией работы, которую израильские ВМС и ВВС, а также ряд других участников начали более года назад", – отметил в этой связи тогда бригадный генерал Дрор Фридман.

Стрельба комплексом "Железный купол" выполнялась по мишеням, имитирующим цели, представляющие угрозу для Израиля. В частности, известно, что в ходе испытаний отрабатывались различные сценарии перехвата 122мм неуправляемых реактивных снарядов реактивной системы залпового огня типа "Град", которые запускались с берега в сторону принимавшего участие в испытаниях корвета УРО "Лахав" типа "Саар5".

Первоначально цели обнаруживала установленная на корвете УРО радиолокационная станция EL/M2248 MFSTAR "Адир" (Adir, в переводе с иврита – "мощный", "огромный"), после чего их перехват осуществлялся боевыми средствами комплекса "Железный купол" – противоракетами "Тамир". Пуск ракетперехватчиков выполнялся из стандартной пусковой установки комплекса "Железный купол", которая была установлена на вертолетной площадке принимавшего участие в испытаниях корвета УРО. Однако новые израильские корветы УРО типа "Саар6", как сообщалось, решено оснащать уже подпалубной установкой вертикального пуска на 20 противоракет.

Израильские военные возлагают на новую корабельную систему противовоздушной и противоракетной обороны большие надежды.

"Мы оценили преимущества "Железного купола" во время проведения операции "Несокрушимая скала" и намерены (с его помощью) устранить угрозы, существующие для Израиля не только на суше, но и на море", – подчеркивал тогда бригадный генерал ВВС Израиля Цвика Хаймович.

А самым последним – на сегодня – вариантом противоракетного комплекса ближнего рубежа "Железный купол", созданным специалистами компании "Рафаэль", является мобильный комплекс "АйДоум" (IDome), который был представлен данной компанией в рамках работы 53го парижского международного аэрокосмического салона, проходившего в ЛеБурже с 17 по 20 июня 2019 года.

Фактически это уменьшенный во всех смыслах вариант базового варианта комплекса, что нашло отражение даже в названии новой системы оружия: IDome – это, как можно легко понять, просто сокращенный вариант от Iron Dome. Причем данный комплекс в буквальном смысле был поставлен разработчиком на колеса – в качестве мобильной платформы используется автомобиль повышенной проходимости, проще говоря, армейский грузовик, с колесной формулой 6х6.

В отличие от базовой модификации "Железного купола" его мобильный вариант построен по принципу "все в одном" – все элементы новой системы оружия смонтированы на одном автомобиле повышенной проходимости: пусковая установка на 10 противоракет, системы управления и контроля, а также малогабаритная радиолокационная станция обнаружения целей и наведения противоракет. Причем радиолокационная станция нового комплекса построена уже на базе активной фазированной антенной решетки с четырьмя полотнами, что обеспечивает системе возможность осуществлять полноценный круговой обзор воздушного пространства.

Основное предназначение нового варианта "Железного купола" – обеспечение противовоздушной и противоракетной обороны на ближнем рубеже от различных малоразмерных воздушных целей воинских частей (колонн) на марше и на передовой. Однако при необходимости комплекс может быть, естественно, использован и для защиты стационарных объектов. Причем в рекламноинформационном буклете компанииразработчика, посвященном данной модификации "Железного купола", указывается: "Может функционировать как самостоятельная отдельная система или как дополнительный рубеж".

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО