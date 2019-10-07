Пластуны XXI века

В пластуны отбирались лучшие стрелки и выносливые люди. Фото с сайта www.admkrai.krasnodar.ru.

Новый вектор развития современного казачества

Вот уже не первый год идут споры и пересуды, какое место в служении нашему отечеству должно занять современное казачество. Наверное, пришло время задуматься о том, что роль казаков вовсе не должна сводиться к бесконечным парадным шествиям на общественных мероприятиях и фольклорным концертным номерам. Возможно, настал момент переосмысления методов и путей взаимодействия с хуторскими, станичными и окружными казачьими обществами.

Как это было

Что делали наши великие предки в годы лихолетья? Как служили станичники в мирное время?

Пластун (от "пласт", лежать пластом, пластоваться, ползти, ползать) – пеший казак в Кубанском (ранее Черноморском) войске из особой команды, несшей сторожевую и разведочную службу.

Пластуны как отдельные подразделения казачьих войск принимали активное участие в Кавказских войнах Российской империи, в обороне Севастополя во время Крымской войны, в русскотурецкой 18771878 годов, русскояпонской и Первой мировой войнах.

Во время Великой Отечественной войны статус пластунских по традиции имели некоторые казачьи батальоны, полки и 9я пластунская стрелковая дивизия. По повести исторического писателя Андрея Сербы "Наш верх, пластун! " поставлен фильм "Неслужебное задание", действие которого происходит в Чехословакии в июне 1945 года.

9я пластунская стрелковая Краснодарская Краснознаменная, орденов Кутузова и Красной Звезды, добровольческая дивизия имени Верховного Совета Грузинской ССР – единственное пластунское воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.

Возвращаясь к мирной жизни, казакипластуны начинали возрождать разрушенные города и села, строили новую жизнь. Так, Анатолий Константинович Икомасов прошел Великую Отечественную войну в составе 9й пластунской дивизии (19411945), дослужился до звания капитана (подъесаул), а в послевоенное время возглавил строительство АлмаАтинской, Камской и Воткинской гидроэлектростанций. В 1965 был назначен на должность министра промышленности строительных материалов РСФСР.

В пластуны выбирались лучшие стрелки, выносливые люди, способные целые дни проводить в тяжелых условиях. Пластуны проходили особую разведывательную подготовку. В ходе кропотливой отработки специальных навыков наши мудрые предки эффективно использовали знания, позаимствованные у своих врагов, как на Кавказе, так и на Дальнем Востоке. Фактически пластунские подразделения – аналог современных подразделений специального назначения, занимающихся разведывательными, диверсионными мероприятиями, глубокими рейдами по тылам противника.

Объективной реальностью сегодняшнего мира стало постоянное вооруженное противоборство сил специального назначения с террористами всех мастей. Были в истории России и не менее, чем сегодня, ожесточенные противостояния, но Россия достойно ответила на их вызов.

Мы, казаки XXI века, должны пройти качественное обучение и в соответствии с реалиями и все возрастающими требованиями нашего времени подготовить себя к службе Отечеству, Казачеству и Вере Православной.

Как готовят пластунов сегодня?

Вот уже несколько лет самарские казаки, офицеры Международной контртеррористической тренинговой ассоциации (МКТА) проходят специальную подготовку и успешно принимают участие в чемпионате (профессиональном рейтинговом турнире) по боевой и тактической стрельбе по версии МКТА "Честь России" с фактором неизвестности в соревновательных стрелковых упражнениях с итоговой аттестацией.

Есть нашим современным пластунам и чем похвастаться, в арсенале волжских казаков появились и медали и призовые места, и почетные грамоты.

Тактическая и интуитивная стрельба – это не стрельба в тире. Задания никогда не повторяются. Постоянно чередуется стрельба из различных транспортных средств, с двух рук, упражнения разной сложности в так называемом "Городке Хогана".

"Городок Хогана" представляет собой набор специальных упражнений для обучения тактической стрельбе. Разработанный в 1987 году департаментом практической подготовки Академии ФБР, комплекс активно применяется во всем мире в качестве эффективной огневой тренировки сотрудников спецслужб, правоохранительных органов, а также структур безопасности. Суть метода заключается в моделировании различных боевых заданий (освобождение заложников, зачистка территории и т.п.) в обстановке, максимально приближенной к реальной. Во избежание эффекта привыкания элементы обстановки, типы мишеней, их количество и расположение варьируются. Основные задачи курса – выработка навыков ведения тактического боя и мгновенного реагирования в непредсказуемой ситуации, а также обучение меткой стрельбе с определением правомерности применения оружия.

Есть и такие варианты задания когда "клиента" – фотографию мишени – тебе показывают всего три секунды и ты отправляешься в городок один и без оружия. Оружие (пистолет и магазин) получаешь уже по ходу движения к цели и главное тут, чтобы "клиент" тебя раньше времени не увидел, то есть чтобы ты не подставился.

К слову сказать, МКТА приглашает на свои образовательные программы не только казаков. Всегда приятно встретится в товарищеской состязательной борьбе со старыми друзьями, сотрудниками военных, правоохранительных и специальных ведомств.

В ходе ежегодных курсов и семинарских занятий по методологии МКТА успешно решается ряд задач по подготовке настоящих профессионалов:

– повышение уровня оружейной культуры в среде профессиональных сотрудников государственных, ведомственных и корпоративных служб охраны и безопасности;

– повышение и закрепление правил техники безопасности при обращении с табельным и служебным оружием;

– повышение боеготовности сотрудников при выполнении служебных обязанностей и при отражении социально опасных противоправных действий в отношении охраняемых интересов;

– моделирование боевых тактических ситуаций, максимально приближенных к реальной обстановке;

– укрепление и развития системы комплексного взаимодействия между государственными и корпоративными службами при противодействии любым формам проявления терроризма;

– повышения авторитета и профессионального престижа офицеров силовых и правоохранительных организаций на национальном и международном уровне;

– развитие и совершенствование новых методологий и нового технического обеспечения при подготовке профессиональных сотрудников различных ведомств;

– развитие системы взаимодействия в профессиональной среде для формирования социально направленной профессиональной идеологии в России и за рубежом.

Вот как подвел итоги проделанной работе президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации И.Б. Линдер: "Считаю великолепным и очень своевременным начинанием – активное участие представителей реестровых казачьих обществ в курсах по различным направлениям специальной подготовки МКТА. Это позволит более профессионально и эффективно выполнять служебные обязанности в рамках государственной службы реестровых казачьих организаций. Высокий уровень профессиональной подготовки позволит обеспечить должный уровень личной и коллективной безопасности в различных служебных ситуациях и будет служить должным примером в процессе воспитания молодого патриотического поколения, которое будет обеспечивать социальную стабильность и безопасность Российского государства".

Какими станут пластуны завтра?

Вспомним великое полотно Виктора Васнецова "Три богатыря". Этот образ должен уметь воспроизводить в своей памяти каждый российский патриот. Каждый мальчишка должен испытывать вдохновение, глядя на легендарных защитников Руси, представленных в трех поколениях, а каждая девчонка – понимать и ощущать мощную защиту, исходящую от созданного более ста лет назад могучего образа. Три богатыря воплощают преемственность поколений защитников Отечества. Кроме того, при внимательном рассмотрении мы можем заметить, что богатыри одеты поразному и держат в руках различного типа оружие. Проще говоря, они представляют различные виды войск. Илья Муромец (в центре) – мудрый и опытный воин, стратег, богатырь из богатырей, который сметет лбого, кто посмеет угрожать Родине. Добрыня Никитич (слева от него) обнажает меч – умелый фехтовальщик, тактик, известный своим умом. Алеша Попович (справа в доспехах) – молодой, полный сил воин, надежная смена своим отцам, прочный тыл. Он вооружен луком, пока он не стал еще таким же мощным и уверенным в себе воином, как старшие братьябогатыри, он создает для них прикрытие и всегда готов принять на себя оборону.

Вот такую великую формулу духовной крепости должны мы как наставники передать идущим за нами, будущим защитникам нашей земли и Веры.

Благодаря навыкам, полученным на курсах МКТА, и многочисленным программам повышения квалификации как дома, так и за рубежом офицерамиказаками ведется активная работа по популяризации и внедрению среди казачьих кадетских подразделений и студенческой молодежи экспериментальной тренинговой системы "Пластун".

Подведем итоги. Вектор становления современного казачества сформировался. Его компонентами стали великое духовное наследие православной веры, историческая память о доблести русского воинства и природная жажда открытий и свершений. Для осуществления задуманного нам пригодится терпение и предстоит немало потрудится. Бог нам в помощь!

Икомасов Дмитрий Юрьевич – заместитель окружного атамана Самарского окружного казачьего по взаимодействию с Русской Православной Церковью и духовнонравственному воспитанию.