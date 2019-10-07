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07.10.2019
Военно-промышленный курьер

Турецкий спецназ разгромлен на севере Турции

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Источник изображения: vpk-news.ru

Операция вооружённых сил Турции в Сирии на восточном берегу Евфрата началась с разгрома отряда турецких спецназовцев, сообщает китайский информресурс Sohu со ссылкой на страницы сирийских боевиков в соцсетях.

По утверждению Sohu, восточнее Манбиджа разведывательный отряд турецкого спецназа численностью порядка 30 человек был разбит "разнородными" незаконными вооружёнными формированиями.

Боевики утверждают, что убили 12 турецких военных, а остальных взяли в плен.

При этом Sohu напоминает, что в 2017 году произошло аналогичное событие. Тогда отряд турецкого спецназа попал в засаду курдских вооружённых формирований, подконтрольных США.

Стоит отметить, что Минобороны Турции воздерживается от официальных комментариев по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, в последних числах сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявил о намерении создать "зону безопасности" на севере Сирии даже без согласования с США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Сирия
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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