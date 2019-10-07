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07.10.2019
Известия.ru

Путин рассказал о будущем сотрудничестве России и США

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Россия готова сотрудничать с США настолько, насколько сами США готовы сотрудничать с Россией в условиях острой политической борьбы в своей стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 3 октября на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам российского лидера, внутриполитическая борьба в США приобрела "крайние формы", каких не достигала еще никогда в истории этой страны.

"Но жизнь идет своим чередом, надо делать поправку, что там происходит внутри, но невозможно не работать с такой глобальной державой. Мы намерены это делать настолько, насколько они сами к этому готовы", — цитирует Путина ТАСС.

Испытание Вашингтоном ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), по мнению российского лидера, говорит лишь о том, что США работали над ней на протяжении долгого времени, еще во время действия договора о ликвидации подобного оружия (ДРСМД).

"За пару месяцев такие задачи технологически не решают. Это значит, работали уже минимум несколько лет над этим. А всё остальное — был осуществлен поиск предлога для выхода, он был найден. Думаю, что не очень удачно на самом деле, потому что никаких оснований обвинять Россию в том, что она что-то нарушала, не было", — отметил Путин.

Также в ходе заседания президент РФ допустил зеркальный ответ в случае, если Вашингтон разместит ранее запрещенные ракеты в Азии. Своим выходом из ДРСМД США уже ухудшили ситуацию с безопасностью во всём мире, а возможное размещение ракет создаст новые угрозы.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Москва не раз опровергала обвинения американской стороны и в ответ на действия Вашингтона также решила приостановить выполнение условий соглашения.

В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США, а уже 19 августа Вашингтон провел на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км. Снаряд поразил условную цель.

Позднее американские власти заявили, что развернут новые высокоточные ракеты и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой к началу 2020-х годов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
ГЗЛА
РСМД
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