Директор программы Ил-112В возглавил департамент пилотируемых программ Роскосмоса

Речь идет об Александре Быкове

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Директор программы создания нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В Александр Быков назначен руководителем департамента пилотируемых программ Роскосмоса. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"С 1 октября Александр Быков назначен директором департамента пилотируемых космических программ Роскосмоса", - сказали в пресс-службе.

В июле источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что Быков перешел на работу в Роскосмос, где займется кораблем "Федерация". Аналогичная группа будет создана в РКК "Энергия", которая конструирует корабль, добавлял собеседник агентства. Источник отметил, что ряд других специалистов (заместители по экономике, кадрам и др.), также уволившиеся из ПАО "Ильюшин", перешли на предприятия госкорпорации - ВНИИМ, РКК "Энергия".

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС об увольнении из ПАО "Ильюшин" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) порядка 80 сотрудников, в том числе заместителей гендиректора экономического и юридического блоков, а также топ-менеджеров, курировавших проекты самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96. В пресс-службе "Ильюшина" ТАСС отметили, что идет оптимизация управления, поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидает свои посты. Как подчеркнули в "Иле", работа над новыми самолетами продолжается, так как конструкторские команды сохраняются.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, способный перевозить максимальный груз в 5 тонн, предназначен для транспортировки солдат, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 машины.