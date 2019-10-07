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07.10.2019
Военно-промышленный курьер

Боевые пловцы Балтийского флота защитили корабли от диверсантов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Задачи противодиверсионной обороны были отработаны в рамках специальных учений на главной базе БФ в Балтийске.

По легенде учений, диверсанты пытались прорваться к кораблям, на которых в это время осуществлялась погрузка вооружения. Против них выступили боевые пловцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. В ходе учебного боя они провели практическое метание ручных противодиверсионных гранат, отработали приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС и холодного оружия.

Также отряд по борьбе с ПДСС разыграл сценарий по противодействию плавсредству, нарушающему режим плавания в Калининградском морском канале. Получив сигнал, дежурная боевая группа на быстроходных лодках обнаружила подозрительный катер и выдвинулась на перехват, одновременно произведя "выброску" водолазов. Нарушитель оказал сопротивление, в результате был произведен штурм катера с применением оружия, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

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Проекты
БФ
Военные учения
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