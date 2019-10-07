Призывников предупредили о запрете использования гаджетов в воинских частях

Солдаты могут общаться с родными и друзьями по мобильникам, не имеющим выхода в интернет.

Армейские руководители предупредили новобранцев осени-2019: не стоит брать на службу смартфоны, планшеты, навигаторы и прочие гаджеты, оснащенные функцией выхода в интернет и способные сообщать посторонним о местонахождении солдата.

Пользоваться ими в армии призывникам все равно не позволят. Об этом, в частности, напомнил начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа Александр Линьков. На пресс-конференции он подтвердил действующий на территории воинских частей запрет на использование военнослужащими, включая офицеров, средств связи с расширенными мультимедийными возможностями.

Это "табу" - не прихоть генералов, а законодательно установленное ограничение, действующее в стране уже более полугода. Нынешней весной "РГ" опубликовала документ, вносящий соответствующие изменения в Закон "О статусе военнослужащих".

Там однозначно указывается, что служивым нельзя публиковать в интернете, в том числе в соцсетях, любую информацию об армейской жизни. Также запрещено разглашать какие-либо данные, позволяющие определить ведомство, воинскую часть или место службы человека в погонах. А еще - размещать в Cети фотографии, видеоролики и геолокационные метки.

Причем такие запреты касаются как публикации данных о себе, так и о сослуживцах, участвующих в боевых действиях, несущих боевое дежурство, выезжающих на полевые занятия и учения.

На слушаниях в Госдуме заместитель министра обороны Николай Панков сказал депутатам, что за нарушение запрета к призывникам применят дисциплинарные меры, а кадровым военным будет грозить увольнение.

Первый зампред Комитета по обороне Госдумы Александр Шерин уточнил, что полностью уходить из интернета не требуется: если солдат опубликовал, например, свое фото на параде на Красной площади, то это нормально. "А вот если он фотографируется на фоне секретной техники, на военных учениях, показывая свое расположение, то за это будет отвечать, - заявил депутат. - Прохождение срочной службы должно вызывать у молодого человека состояние секретности и понимание, что наши Вооруженные силы не должны быть на ладони у вероятного противника".

Кстати, про противника. В том же НАТО этому вопросу уделяют самое пристальное внимание. Проведенный не так давно натовскими аналитиками эксперимент показал, что с помощью соцсетей можно не только определять дислокацию армейских частей, но и манипулировать военнослужащими. Накануне учений альянса в Европе эксперты НАТО создали на Facebook фейковые аккаунты и через них стали общаться с военнослужащими. В результате удалось выяснить дислокацию отдельных воинских частей и даже спровоцировать солдат на нарушения дисциплины.

Кроме того, именно через соцсети была получена информация, позволяющая оказывать давление на некоторых служивых. В частности, шантажировать женатых военных, которые в интернете делились своими любовными похождениями на стороне.

Если солдат фотографируется на фоне секретной техники, на военных учениях и выкладывает эти снимки в интернет, то за это ему придется отвечать

Что касается наших солдат, то совсем оставлять их без средств связи никто не собирается. В выходные, увольнении и в свободное от службы время им разрешено общаться с родными и друзьями по мобильным кнопочным телефонам, не имеющим выхода в Сеть.

Юрий Гаврилов