Войти
07.10.2019
Российская газета

Призывников предупредили о запрете использования гаджетов в воинских частях

263
0
0
Солдаты могут общаться с родными и друзьями по мобильникам, не имеющим выхода в интернет.
Солдаты могут общаться с родными и друзьями по мобильникам, не имеющим выхода в интернет.
Источник изображения: Донат Сорокин / ТАСС

Армейские руководители предупредили новобранцев осени-2019: не стоит брать на службу смартфоны, планшеты, навигаторы и прочие гаджеты, оснащенные функцией выхода в интернет и способные сообщать посторонним о местонахождении солдата.

Пользоваться ими в армии призывникам все равно не позволят. Об этом, в частности, напомнил начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа Александр Линьков. На пресс-конференции он подтвердил действующий на территории воинских частей запрет на использование военнослужащими, включая офицеров, средств связи с расширенными мультимедийными возможностями.

Это "табу" - не прихоть генералов, а законодательно установленное ограничение, действующее в стране уже более полугода. Нынешней весной "РГ" опубликовала документ, вносящий соответствующие изменения в Закон "О статусе военнослужащих".

Там однозначно указывается, что служивым нельзя публиковать в интернете, в том числе в соцсетях, любую информацию об армейской жизни. Также запрещено разглашать какие-либо данные, позволяющие определить ведомство, воинскую часть или место службы человека в погонах. А еще - размещать в Cети фотографии, видеоролики и геолокационные метки.

Причем такие запреты касаются как публикации данных о себе, так и о сослуживцах, участвующих в боевых действиях, несущих боевое дежурство, выезжающих на полевые занятия и учения.

На слушаниях в Госдуме заместитель министра обороны Николай Панков сказал депутатам, что за нарушение запрета к призывникам применят дисциплинарные меры, а кадровым военным будет грозить увольнение.

Первый зампред Комитета по обороне Госдумы Александр Шерин уточнил, что полностью уходить из интернета не требуется: если солдат опубликовал, например, свое фото на параде на Красной площади, то это нормально. "А вот если он фотографируется на фоне секретной техники, на военных учениях, показывая свое расположение, то за это будет отвечать, - заявил депутат. - Прохождение срочной службы должно вызывать у молодого человека состояние секретности и понимание, что наши Вооруженные силы не должны быть на ладони у вероятного противника".

Кстати, про противника. В том же НАТО этому вопросу уделяют самое пристальное внимание. Проведенный не так давно натовскими аналитиками эксперимент показал, что с помощью соцсетей можно не только определять дислокацию армейских частей, но и манипулировать военнослужащими. Накануне учений альянса в Европе эксперты НАТО создали на Facebook фейковые аккаунты и через них стали общаться с военнослужащими. В результате удалось выяснить дислокацию отдельных воинских частей и даже спровоцировать солдат на нарушения дисциплины.

Кроме того, именно через соцсети была получена информация, позволяющая оказывать давление на некоторых служивых. В частности, шантажировать женатых военных, которые в интернете делились своими любовными похождениями на стороне.

Если солдат фотографируется на фоне секретной техники, на военных учениях и выкладывает эти снимки в интернет, то за это ему придется отвечать

Что касается наших солдат, то совсем оставлять их без средств связи никто не собирается. В выходные, увольнении и в свободное от службы время им разрешено общаться с родными и друзьями по мобильным кнопочным телефонам, не имеющим выхода в Сеть.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
ИТ
Похожие новости
13.02.2019
Приземление Пентагона
29.03.2017
Мобилизация умов
01.03.2017
Нездоровый сетецентризм
12.03.2015
Асимметричная война
15.05.2013
Как ликвидировать бреши системы ВКО
31.01.2013
Обратная сторона военной реформы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.10 07:06
  • 33
Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета
  • 07.10 02:27
  • 8
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
  • 07.10 01:14
  • 1
Патрушев призвал подготовить новые меры господдержки диверсификации в ОПК
  • 07.10 00:45
  • 1
Новая АПЛ США в очередной раз торпедировала договор о РСМД
  • 06.10 22:38
  • 3
Британская армия вступает в "гибридный конфликт" с Россией
  • 06.10 22:25
  • 4
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
  • 06.10 21:49
  • 16
Рогозин заявил, что проект корабля Starship компании Илона Маска выполним лишь на 20%
  • 06.10 16:54
  • 2
США проведут испытания грузовых беспилотников для морпехов
  • 06.10 11:22
  • 4
Мексиканцы нашли замену российским «суперджетам»
  • 05.10 19:26
  • 3
Рогозин: NASA потребуются полеты на кораблях России из-за сдвига испытаний Crew Dragon
  • 05.10 15:48
  • 83
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 05.10 11:05
  • 1
В Крыму загорелся военный корабль
  • 05.10 10:56
  • 1
Кошмарный сон наяву: почему генералы НАТО так боялись гвардию 5-го корпуса
  • 05.10 10:42
  • 8
"Подкрадывающаяся атака" - новое слово в тактике российских танкистов
  • 05.10 09:54
  • 10
У самолета МС-21-300 возникла неисправность при испытании