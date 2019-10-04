Первое испытание северокорейской баллистической ракеты подводных лодок "Пуккыксон-3"

Как сообщается, утром 2 октября 2019 года в КНДР было произведено первое летное испытание новой баллистической ракеты подводных лодок "Пуккыксон-3" ("Букгыксон-3", Pukkuksong-3). Согласно информации Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, ракета была запущена из подводного положения с погруженной подводной лодки близ Вонсана в Японском море у восточного побережья КНДР. Ракета по "высотной" траектории пролетела 450 км, достигнув наибольшей высоты 910 км. Это дает оценочную дальность полета по "нормальной" баллистической траектории около 2100 км.

Первый испытательный пуск новой северокорейской баллистической ракеты подводных лодок "Пуккыксон-3" (Pukkuksong-3), 02.10.2019 (с) ЦТАК

Ракета "Пуккыксон-3" является второй северокорейской БРПЛ - первой была по сути полуэкспериментальная "Пуккыксон-1". Первый запуск (видимо, неудачный) ракеты "Пуккыксон-1" был произведен с погружного стенда 21 декабря 2014 года, первый подтвержденно успешный пуск с погружного стенда - 23 января 2015 года, первый полностью успешный запуск "Пуккыксон-1" с подводной лодки был произведен 24 августа 2016 года. Максимальная дальность "Пуккыксон-1" оценивается в 1250 км.

Испытания ракет "Пуккыксон-1" и "Пуккыксон-3" производятся с построенной в КНДР ракетной дизель-электрической подводной лодки, обозначаемой на Западе как Sinpo-В и при полном подводном водоизмещении оценочно около 2000 тонн оснащенной одной шахтой для баллистических ракет.

Штатным носителем ракет "Пуккыксон-3", видимо, станет строящаяся в КНДР на предприятии в Синпо более крупная ракетная дизель-электрическая подводная лодка типа Sinpo-С, которая при полном подводном водоизмещении оценочно около 3000 тонн будет нести, предположительно, три баллистические ракеты.

Официальное сообщение северокорейского информационного агентства ЦТАК об испытании ракеты "Пуккыксон-3":

Пхеньян, 3 октября. /ЦТАК/- Академия национальной обороны КНДР в первой половине дня 2 октября в акватории Вонсанского залива Корейского Восточного моря успешно провела испытательный запуск баллистической ракеты нового типа "Букгыксон-3" с подлодки.

Испытательный запуск баллистической ракеты нового типа проведен под высоким углом.

Через испытательный запуск научно обоснованно и технически подтверждены главнейшие тактические технические показатели заново проектированной баллистической ракеты, и испытательный запуск не оказал никаких отрицательных влияний на безопасность окружающих стран.

Кадры партии и оборонной научно-исследовательской отрасли, руководившие на месте испытательным запуском, доложили результат успешного испытательного запуска ЦК партии.

Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын от имени ЦК ТПК послал горячее и страстное поздравление оборонным научно-исследовательским единицам, участвовавшим в испытательном запуске.

Успешный испытательный запуск баллистической ракеты нового типа "Букгыксон-3" с подлодки, проведенный на этот раз, является значительным успехом, открывшим новую фазу в сдерживании угрозы КНДР со стороны внешних сил и дальнейшем развитии самостоятельной военной мощи страны.

Первый испытательный пуск новой северокорейской баллистической ракеты подводных лодок "Пуккыксон-3" (Pukkuksong-3), 02.10.2019 (с) ЦТАК