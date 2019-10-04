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04.10.2019
bmpd.livejournal.com

Планы создания корпорации морского приборостроения

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Как сообщает газета "Ведомости" в материале Александра Воробьева "Правительство создаст новый холдинг с оборотом свыше 50 млрд рублей. В Корпорацию морского приборостроения войдут два десятка предприятий", Министерство промышленности и торговли Российской Федерации разработало проект указа президента о создании Корпорации морского приборостроения, он размещен на портале regulation.gov. Согласно документу, корпорация будет учреждена в Санкт-Петербурге в течение шести месяцев после подписания указа, 100% ее акций будет в собственности Росимущества. В уставный капитал корпорации Росимущество должно внести 100% минус 1 акция четырех концернов - "Моринформсистема-Агат", НПО "Аврора", "Океанприбора" и ЦНИИ "Электроприбор".

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350. Санкт-Петербург, август 2019 года (с) ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

Эти концерны занимаются разработкой и производством автоматизированных систем управления, навигационного оборудования для надводных и подводных кораблей, гидроакустического оборудования. Работают в основном в интересах оборонно-промышленного комплекса.

"Моринформсистема-Агат" и "Океанприбор" имеют большое количество дочерних предприятий. Всего в будущую корпорацию вместе с самими концернами войдет примерно 25 предприятий. Их суммарная выручка по РСБУ в 2018 г., по данным "СПАРК-Интерфакса", составила 51 млрд руб.

Также правительство выделит будущей корпорации 100 млн руб. на формирование единой интегрированной структуры морского приборостроения. Передача всех акций должна завершиться в течение полутора лет после подписания указа.

Объединение концернов позволит оптимизировать структуру профильных и непрофильных активов и сконцентрировать научные коллективы на решении задач гособоронзаказа, военно-техническом сотрудничестве и диверсификации, сосредоточить и специализировать производственные мощности, говорится в пояснительной записке к указу. Также будет исключено пересечение компетенций и дублирование выпускаемой продукции, конкурентоспособность единого холдинга вырастет. Сократятся расходы на закупки и вырастет кооперация между входящими в корпорацию концернами, говорится в записке.

В 2016 г. готовился указ президента о передаче этих концернов госкорпорации "Ростех". Сейчас этот вопрос также рассматривался, но правительство решило объединить их в корпорацию и оставить последнюю в собственности Росимущества, рассказали два чиновника. В "Ростех" входит концерн КРЭТ, который производит радиоэлектронное оборудование для авиационной промышленности.

"Вопрос дальнейшей интеграции вновь создаваемой корпорации в "Ростех" или Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) целесообразно рассматривать не ранее чем через 5-10 лет, после анализа ее работы и эффективности выполнения задач", - говорит представитель Минпромторга. Вопрос о руководителе корпорации будет решен после одобрения ее создания президентом, добавил он.

"Решение о судьбе активов принимает государство, в данном случае поручений нам нет, вопрос на текущий момент не является актуальным", - говорит представитель "Ростеха".

В 2000-е государство объединяло крупнейшие машиностроительные предприятия в отраслевые холдинги: были созданы Объединенная авиастроительная корпорация, ОСК, Объединенная двигателестроительная корпорация. Холдинг "Вертолеты России" "Ростех" создал самостоятельно и собрал в нем все вертолетные заводы страны.

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Страны
Россия
Компании
Аврора НПО
Вертолеты России
КРЭТ
Минпромторг РФ
Моринформсистема-Агат
ОАК
ОДК УК
ОСК
Росимущество
Ростех
Северная верфь
Электроприбор
Проекты
22350
Гособоронзаказ
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