СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении, это кардинально повысит обороноспособность КНР, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской народной республики, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".