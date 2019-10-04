Войти
04.10.2019
Военное обозрение

В США назвали сроки создания концепции истребителя 6-го поколения DCS

423
0
0

Американские СМИ сообщают о том, что США стали на шаг ближе к созданию истребителя шестого поколения. Речь идёт о семействе боевых самолётов, которые обозначены как DCS - Digital Century Series. Основное отличие этого самолёта нового поколения, например, от F-35 будет состоять в том, что DCS выйдет на новый уровень автоматизации и роботизации.

Симулятор F-35

Источник изображения: topwar.ru

Накануне в США был открыт офис, сотрудники которого и станут отвечать за реализацию программы. Об этом сообщает портал Defense News. Главой офиса по созданию DCS назначен полковник Дейл Уайт, который занимал пост исполнительного директора департамента разведки и специальных операций. В самих США это назначение назвали "несколько неожиданным".

В ВВС США заявили, что назначение полковника Уайта на должность руководителя офиса по контролю над реализацией программы создания перспективного истребителя связано с тем, что у того "нестандартное мышление". Именно такую трактовку предложил исполнительный директор по закупкам для ВВС США Уильям Ропер, выступая на базе военно-воздушных сил Райт-Паттерсон (штат Огайо).

Ропер также напомнил, что в своё время Уайт занимал пост директора системной программы бомбардировщиков B-21, а также работал в научной лаборатории ВВС.

Отмечено, что на первом этапе команда специалистов сосредоточится на изысканиях в вопросах конструкции планера будущего истребителя 6-го поколения. Планер, как заявили в начавшем работу офисе, должен отвечать, в том числе, требованиям по оснащению новейшими вооружениями, быть лёгким и в то же время прочным, стать основой и для других самолётов в перспективе.

Сроки реализации начального этапа программы названы. По словам Уайта, такая работа может быть завершена в течение ближайших пяти лет. При этом перед полковником и его подчинёнными командование ВВС поставило задачу озвучить концепцию самолёта шестого поколения уже через полгода, а окончательную стратегию - не позднее чем через три месяца после этого.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
F-35
Проекты
Робот
Похожие новости
18.03.2019
Звездные войны Дональда Трампа
31.08.2018
В России объяснили видимость на радарах F-22 и F-35
03.11.2016
Военные новости: ставка США на военные инновации
04.04.2012
Northrop Grumman будет собирать фюзеляжи F-35 как на конвейерной линии сборки автомобилей
02.09.2009
Шеф Пентагона посетил завод по производству истребителей F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.10 10:31
  • 138
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 04.10 10:06
  • 12
Главе "Ростеха" присвоили звание Героя России
  • 04.10 09:56
  • 3
У самолета МС-21-300 возникла неисправность при испытании
  • 04.10 08:47
  • 1
"Подкрадывающаяся атака" - новое слово в тактике российских танкистов
  • 04.10 08:32
  • 1
Для F-35 заказали крупнейшую в истории программы партию двигателей
  • 04.10 08:03
  • 2
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 04.10 07:09
  • 4
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 04.10 07:01
  • 2
Российские загоризонтные РЛС "Резонанс" разместят на Ближнем Востоке
  • 04.10 06:39
  • 2
Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета
  • 04.10 05:45
  • 10
Радиофотоника станет драйвером современной радиоэлектроники
  • 04.10 00:30
  • 1
"Сметут все живое". Россия получит самые мощные залповые системы в мире
  • 03.10 23:17
  • 1
Казанский вертолетный завод посетила делегация КНР
  • 03.10 23:16
  • 5
Невидимость преувеличена: немецкий пассивный радар засек F-35
  • 03.10 23:00
  • 1
Эксперт назвал главное преимущество С-500 над С-400
  • 03.10 21:43
  • 6
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик