В США назвали сроки создания концепции истребителя 6-го поколения DCS

Американские СМИ сообщают о том, что США стали на шаг ближе к созданию истребителя шестого поколения. Речь идёт о семействе боевых самолётов, которые обозначены как DCS - Digital Century Series. Основное отличие этого самолёта нового поколения, например, от F-35 будет состоять в том, что DCS выйдет на новый уровень автоматизации и роботизации.

Симулятор F-35 Источник изображения: topwar.ru

Накануне в США был открыт офис, сотрудники которого и станут отвечать за реализацию программы. Об этом сообщает портал Defense News. Главой офиса по созданию DCS назначен полковник Дейл Уайт, который занимал пост исполнительного директора департамента разведки и специальных операций. В самих США это назначение назвали "несколько неожиданным".

В ВВС США заявили, что назначение полковника Уайта на должность руководителя офиса по контролю над реализацией программы создания перспективного истребителя связано с тем, что у того "нестандартное мышление". Именно такую трактовку предложил исполнительный директор по закупкам для ВВС США Уильям Ропер, выступая на базе военно-воздушных сил Райт-Паттерсон (штат Огайо).

Ропер также напомнил, что в своё время Уайт занимал пост директора системной программы бомбардировщиков B-21, а также работал в научной лаборатории ВВС.

Отмечено, что на первом этапе команда специалистов сосредоточится на изысканиях в вопросах конструкции планера будущего истребителя 6-го поколения. Планер, как заявили в начавшем работу офисе, должен отвечать, в том числе, требованиям по оснащению новейшими вооружениями, быть лёгким и в то же время прочным, стать основой и для других самолётов в перспективе.

Сроки реализации начального этапа программы названы. По словам Уайта, такая работа может быть завершена в течение ближайших пяти лет. При этом перед полковником и его подчинёнными командование ВВС поставило задачу озвучить концепцию самолёта шестого поколения уже через полгода, а окончательную стратегию - не позднее чем через три месяца после этого.